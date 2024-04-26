Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Patentlerin raflarda kalmaması her zaman gündemimiz - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Patentlerin raflarda kalmaması her zaman gündemimiz

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Patentlerin raflarda kalmaması her zaman gündemimiz

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, fikri mülkiyetin önemine vurgu yaparak, patentlerin kullanıma sunulması ve ekonomik değere dönüşmesinin kritik olduğunu belirtti. Yozgatlıgil, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve genç nüfusunun potansiyelini kullanabilmesi için fikri mülkiyet haklarının korunması ve desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün de fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla birlikte önemli olduğunu vurguladı. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak ise Türkiye'nin fikri ürün havuzunu büyüttüğünü ve fikri mülkiyet alanındaki farkındalığın arttığını belirtti.

26.04.2024 13:43
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, fikri mülkiyet bilgi ve becerilerinin her kesime açık olmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Patentlerle, markalarla, tasarımlarla ne yaptığımız, ekonomiye nasıl katma değer sağladığımız, ihracata nasıl katkıda bulunduğumuz önemli. Patentlerin raflarda kalmaması her zaman gündemimiz." dedi.

Yozgatlıgil, Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) düzenlenen Dünya Fikri Mülkiyet Günü etkinliğine katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve genç nüfusunun önemine işaret eden Yozgatlıgil, "Enerjinin yanı sıra birçok alanda havacılık, uzay teknolojileri, savunma sanayi ve sağlık alanlarında potansiyeli kullanabilmemiz için fikri mülkiyet haklarımızın korunması, desteklenmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Yozgatlıgil, patent ve markaların sadece tescil edilerek kalmaması gerektiğine dikkati çekerek, bunların kullanıma sunulması, ticarileşmesi ve ekonomik değere dönüşmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Yeşil dönüşümü sağlayabilmek için Türkiye'nin belirli teknolojileri kullanması gerektiğinin altını çizen Yozgatlıgil, "Yeşil dönüşümü sağlayan teknolojileri geliştirme tarafında olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yozgatlıgil, yeşil dönüşümde yerli patent sayısındaki artışın Türkiye'de bu alandaki önemli çabaların göstergesi olduğunu ifade etti.

Fikri mülkiyet bilgi ve becerilerinin her kesime açık olmasının kritik öneme sahip olduğunu anlatan Yozgatlıgil, "Ayrıca patentlerle, markalarla, tasarımlarla ne yaptığımız, ekonomiye nasıl katma değer sağladığımız, cari açığı ne ölçüde azalttığımız, ihracata nasıl katkıda bulunduğumuz çok önemli. Patentlerin raflarda kalmaması her zaman gündemimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi son 21 yılda yapılan çalışmalarla küresel üretim üssü haline getirdiklerini belirten Yozgatlıgil, "Türkiye'de son yıllarda girişimcilik ve bu alandaki teknoloji şirketlerinin sayısı da artıyor. Bunun en önemli kaynakları sahip oldukları fikri mülkiyettir. Bunların uluslararası hale gelmesinde, ticarileşmelerinde, ürünlerini ortaya çıkarmalarında ve büyümelerinde fikri hakların önemli rolü var." dedi.

Yozgatlıgil, yeşil dönüşümün yanında dijital dönüşümün de önemli olduğuna değinerek, dijitalleşen alanda fikri mülkiyet haklarının korunmasının önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

TÜRKPATENT ülkenin fikri ürün havuzunu büyütüyor

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nün bu yılki temasının "İnovasyonla Sürdürülebilir Geleceğimizi İnşa Etmek" olduğunu söyledi.

İnovasyon deyince akla ilk gelen ifadenin fikri mülkiyet olduğunu belirten Durak, "Fikri mülkiyet, şirketlerin büyümesini ve sürdürülebilirliğini etkileyen temel faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta." ifadesini kullandı.

Durak, fikri mülkiyet haklarının, Birleşmiş Milletler'in 2030'un sonuna kadar erişmeyi hedeflediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinde kritik rol oynadığını kaydetti.

Türkiye'de fikri mülkiyet alanındaki farkındalığın her geçen gün arttığına dikkati çeken Durak, "Ülkemiz son yıllarda fikri mülkiyet alanında güzel ilerlemeler kaydetti. TÜRKPATENT ülkemizin fikri ürün havuzunu büyütmektedir." diye konuştu.

Durak, Milli Teknoloji Hamlesi'nde fikri mülkiyet haklarının korunması, kullanımı ve ticarileşmesinin kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, AR-GE yatırımlarının teşvik edilmesi, teknoloji transferi ve rekabet gücünün artırılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Durak, şunları kaydetti:

"Küresel İnovasyon Endeksine göre, ?Japonya ve Amerika gibi ülkelerin AR-GE harcamalarında düşüş yaşanırken, ülkemizin AR-GE harcamalarında yüzde 10 yükselişle Kore Cumhuriyeti'nden sonra ikinci sırada yer alması gurur verici bir gelişmedir. Yine orta ekonomi grubunda son 10 yılda en hızlı yükselişe geçen ülkelerden biri olarak Türkiye, ?2013'te 'ilk 70' içinde yer alırken 2023'te 'ilk 40' arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca ülkemizde son 20 yılda yeşil dönüşüm alanında toplam yerli patent başvuru sayısı 10 bin 875, yerli patent tescil sayısı ise 2 bin 465 olarak gerçekleşti."

Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre ise Türkiye'nin yerli patent başvurusunda dünyada 12, yerli marka başvurusunda 4, Avrupa'da ise 1. sırada, yerli tasarım başvurusunda dünyada 2, Avrupa'da 1. sırada yer aldığını bildirdi.

Öte yandan Yozgatlıgil ve Durak, TÜRKPATENT'in elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak, Kurumun çatısına kurulan güneş enerjisi sisteminin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Patentlerin raflarda kalmaması her zaman gündemimiz - Son Dakika

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