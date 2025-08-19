Türkiye Avrupa Tedarik Zincirinde Önemli Rol Oynuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık pek çok alanda Türkiye, Avrupa tedarik zincirlerinin vazgeçilmez unsuru." dedi.

Kentte esnaf ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti iktidarları ile Türkiye'nin dört bir yanında bir üretim hamlesinin hayata geçtiğini söyledi.

Ülkenin üretim gücüne dikkati çeken Kacır, "Bugün Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Biz beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir, dünyada ikinci sıradayız. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Demir çelikte, çimentoda düz camda Avrupa'nın en önemli üretim gücüyüz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Artık pek çok alanda Türkiye, Avrupa tedarik zincirlerinin vazgeçilmez unsuru. Bu şüphesiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Anadolu'nun dört bir yanında kurduğumuz altyapılarla büyüttüğümüz organize sanayi ve endüstri bölgeleriyle mümkün oldu." dedi.

AK Parti iktidarından önce ülkede 191 organize sanayi bölgesinde 415 bin kişinin çalıştığını, şimdi ise 369 organize sanayi bölgesinde 2 milyon 700 bin kişinin istihdam edildiğini, 24 yılda 11 bin fabrika sayısının 60 bine yükseldiğini açıkladı.

İhracat 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı

Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Şüphesiz son başbakanımız, sizlerin de hemşehriniz Binali Yıldırım Bey'in ve diğer tüm ulaştırma alt bakanlarımızın da gayretleriyle kurulan altyapılar, lojistik hatlar, demir yolu ağları, duble yollar, otoyollar, havalimanları, limanlar bütün bu sanayi üretiminin dünya pazarlarıyla buluşmasında çok önemli bir rol oynadı. ve Türkiye 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olmaktan 270 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olabilme noktasına geldi. Bugün Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşağın en önemli üretim gücü Türkiye'dir. En fazla sayıda ürünü üretebilen, en fazla sayıda ülkeye ihracat yapabilen ülke bu geniş coğrafyada Türkiye'dir. "

AK Parti'nin eser siyaseti ürettiğini belirten Kacır, "Liderimiz bize böyle gösterdi, böyle öğretti ve onun liderliğinde inşallah daha nice yıllar Türkiye'yi kalkındırmak, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendirmek, tam bağımsız Türkiye iddiamızı tahkim etmek ve inşallah artık önümüzdeki dönemde 'Terörsüz Türkiye' ile tüm bölgeyi güvenli, istikrarlı bir coğrafya haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz diyorum." diye konuştu.

Erzincan'daki organize sanayi bölgesinde 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini de ifade eden Kacır, KOSGEB eliyle son 23 yılda kentteki esnaflara 659 milyon lira katkı sağlandığını kaydetti.

Erzincan'da 450'den fazla projeye 2 milyar liranın üzerinde katkı sağlandı

Kentte hayata geçirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik düzenlemeleri ile 48 milyar lira yatırımla 11 binden fazla istihdamın önünün de açıldığını vurgulayan Kacır, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle bugüne kadar 450'den fazla projeye sağladığımız 2 milyar liranın üzerindeki katkıda yine Erzincan'da tarımdan turizme, hayvancılığa pek çok alanda, üretimin artmasına ve Erzincan'ın kalkınma yolculuğunun güçlenmesine vesile oldu. Bu desteklerimizi de Allah nasip ettikçe en güçlü şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, Erzincan'da gerçekleşecek işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş veya dondurulmuş meyve sebze üretimi, sıvı karbondioksit işleme ve 5 yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50 yatırım katkısı sağlanacağının da müjdesini verdi.

Toplantıya, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve partililer katıldı.