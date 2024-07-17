Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma modelimizle vatandaşlarımızın refah düzeyini daha yukarıya taşıyoruz. İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı." dedi.

Bakan Kacır, Tunceli Tekstilkent Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Tunceli'ye yeni eserler kazandırmanın heyecanını birlikte paylaştıklarını söyledi.

Kentte hizmete sunulan 7 proje ve imzalarının atılacağı 5 projenin bölgeye hayırlı olmasını temenni eden Kacır, şöyle konuştu:

"Vatan toprağının her karışını, hiçbir bölgemizi, şehrimizi geride bırakmadan eser ve hizmetlerle ilmek ilmek dokuyoruz. Sanayiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, ticaretten tarıma her alanda asırlık projeleri hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizi baştan uca kalkındırıyor, sosyal ve ekonomik büyümelerini destekleyecek vizyon projeleri kararlılıkla hayata gerçekleştiriyoruz.

Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma modelimizle vatandaşlarımızın refah düzeyini daha yukarıya taşıyoruz. İstihdamımız 32 milyon 900 bini aştı. İstihdam oranı yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 8,4 ile 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerini yakaladık. Son 15 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı ekonomik büyüme sergileyen Türkiye, jeostratejik konumu, genç ve nitelikli insan kaynağı, güçlü lojistik altyapısıyla küresel ekonominin güvenilir bir aktörü olmayı sürdürüyor. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşırken hiçbir ayrım gözetmeksizin yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetiyle refahın yurt sathında dengeli şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Her kesimden insanına hizmetkar olmaya çalışan 'kerim devlet' uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım teşvikleriyle sanayi sektörüne, KOBİ'lere sağladıkları imkanlarla ve bölgesel kalkınma projeleriyle Tunceli'yi kalkındırmaya devam edeceklerini vurguladı.

"3,8 milyar lira sabit yatırımın ve 2 bin 152 nitelikli istihdamın önünü açtık"

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir" şiarıyla 22 yıldır Tunceli'de yeni veya ilave yatırımlar için 82 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini bildiren Kacır, şöyle devam etti:

"3,8 milyar lira sabit yatırımın ve 2 bin 152 nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimizde çevreci ve sürdürülebilir bir sanayi altyapısı kurmak üzere Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisini devreye aldık. 22 yıl öncesinde ilimizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimiz KOSGEB desteklerinden yararlanmamışken son 22 yılda Tunceli'de 1522 KOBİ'mize 161 milyon liranın üzerinde destek sağladık. Şehrimizin bilimsel araştırma ve inovasyon kapasitesinin daha ileri düzeylere taşınması için TÜBİTAK destek programlarımız kapsamında 33 projeye ve 83 bilim insanımıza 100 milyon lira destekte bulunduk. Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde Tuncelili gençlerimizin de bizimle olması adına Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk."

Kacır, Tunceli'nin Munzur balını, Çemişgezek Ulukale dutunu, Şorbik çorbasını ve dağ sarımsağını coğrafi işaretli ürün olarak tescilleyerek hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma altına aldıklarını anımsattı.

Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle Tunceli'nin özellikle tarım ve turizm altyapısını güçlendirirken, üretim ve istihdam odaklı yeni projeleri de hayata geçirdikleri aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 120 projesine 337 milyon lira destek sağladık. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile ise son 10 yılda kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin, üniversitelerimizin toplam 100 projesine 362 milyon lira destek verdik. Bugün de bu çalışmalarımızın meyvelerini toplamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansımızın destekleriyle çevre düzenlemelerinden turizme, kadın istihdamını artırmadan fabrika kurulumuna geniş bir yelpazede hayata geçirdiğimiz toplam büyüklüğü 162 milyon lirayı aşan 7 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Fırat Kalkınma Ajansımızın 137 milyon liranın üzerinde bir destek sunduğu ve şehrimizi bölgesinin parlayan yıldızı yapacak projelerin Tunceli'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda ilimizde tarım ve hayvancılıkta katma değerin ve verimliliğin artırılmasını hedefleyen DAP Bölge Kalkınma İdaremiz adına yürütülecek 5 yeni projenin de imza törenini gerçekleştireceğiz."

"Huzur ve güven atmosferinin sunduğu katkılara hep beraber şahit oluyoruz"

Bakan Kacır, "Göktepe Köyü II. Etap, Payamdüzü ve Bardakçı Köyleri Tarımsal Sulama Projeleriyle 13 milyon metrekare alanı sulamaya açıyoruz. DAP ile Tarım 4.0 Erken Uyarı Sistemleri, DAP ile Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis projeleri de dahil toplamda 14,3 milyon liranın üzerinde bir yatırımı devreye alıyoruz. Huzur ve güven atmosferinin şehrimizin kalkınmasına sunduğu katkılara hep beraber bir kez daha şahit oluyoruz. İnanıyorum ki artık bu kazanımlarımızdan asla geriye bir dönüş olmayacaktır." diye konuştu.

Bölgede terörün izi silindikçe güven ortamının daha da pekişeceğini belirten Kacır, bu sayede yeni yatırımların ve projelerin önünün açılacağına dikkati çekti.

Tunceli'nin zamanla daha da büyüyüp kalkınacağını söyleyen Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Barış ve huzurun egemen olduğu topraklarda evlatlarımızın yüzü gülecek, şehirlerimiz güvenle büyüyecek, insanlarımız geleceğe umutla bakacak ve bu sayede daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmiş olacağız. 'Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' düsturuyla birliğimizi, dirliğimizi koruyarak, kimseyi ötekileştirmeden Türkiye Yüzyılı'nı el ele omuz omuza inşa edeceğiz. Arzumuz bu toprakların adının yatırımla, üretimle, istihdamla, kalkınmayla anılmasıdır. Bizi bu yoldan alıkoymaya çalışanlara hiçbir surette fırsat vermeyeceğiz. Kimse birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz, hiç kimse bu ülkeyi bölemez, bizi birbirimize düşüremez. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara karşı en büyük gücümüz kardeşliğimizdir. Bu vesileyle, dayanışmanın, kardeşliğin zamanı muharrem ayında edilen duaların, tutulan oruçların kabulünü diliyorum."