Palandöken'in sütü girişimci kadınların elinde geleneksel peynire dönüşüyor - Son Dakika
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Palandöken'in sütü girişimci kadınların elinde geleneksel peynire dönüşüyor

03.08.2022 11:16
Palandöken'in sütü girişimci kadınların elinde geleneksel peynire dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığının bölgesel kalkınmadan sorumlu olduğunu belirterek, "Bölgelerde, şehirlerde, ilçelerde ekonomiye etki edecek hangi değerli proje varsa bu projeyi çalışıp beraberce uygulamaya alıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığının bölgesel kalkınmadan sorumlu olduğunu belirterek, "Bölgelerde, şehirlerde, ilçelerde ekonomiye etki edecek hangi değerli proje varsa bu projeyi çalışıp beraberce uygulamaya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Palandöken Belediyesinin desteğiyle Süt Ürünleri Üretim Tesisi kuruldu.

Palandöken'in Maksut Efendi Mahallesi'ndeki tesisle çiğ sütün işlenerek katma değerli ürünler elde edilmesi, bunların etkin şekilde pazarlanması ve bölgede yaşayan kadınların istihdama dahil edilmesi amaçlanıyor.

Tesisin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mahalle sakinleri ve diğer ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, tesisi özellikle görmek istediğini belirterek, buranın, mahalledeki süt üreticilerinin sütlerini katma değerli hale getiren, kadınlar kooperatifiyle yeni istihdam olanakları sağlayan verimli bir tesis olduğunu ifade etti.

85 aileden süt topluyor

Açılışın ardından tesiste incelemelerde bulunan Varank, kooperatif üyesi olan ve aynı zamanda tesiste çalışan kadınlarla sohbet etti. Tesiste üretilen tereyağı, civil peynir ve lor gibi süt ürünlerini tadan Varank, şu bilgileri verdi:

"Bu tesis, Üreten Kadınlar Kooperatifinin daha önce geleneksel metotlarla ürettikleri, peynir, tereyağı gibi ürünleri daha hijyenik, standartlara uygun, pastörize şekilde ürettiği bir tesis. Burası günlük 5 ton süt işleme kapasitesine sahip. 12 kooperatif üyesi kadının istihdam edildiği, her gün çevrede 85 aileden süt toplayan bir tesis. Burası hayvancılıkla uğraşan bir köy. Daha önce kendi evlerinde kullandıkları sütleri her gün araçlar topluyor, buraya getiriyor, burada da hijyenik şartlarda lor peyniri gibi Erzurum'un geleneksel peynirlerini üretiyorlar."

Katma değerli üretim

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölgesel kalkınmadan sorumlu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bölgelerde, şehirlerde, ilçelerde ekonomiye etki edecek hangi değerli proje varsa bu projeyi çalışıp uygulamaya alıyoruz. Burada da Palandöken Belediyemiz ile birlikte böyle bir tesisin iş yapabileceğini gördük, bu tesisi inşa ettik. 5 ton kapasite var. Daha fazla aile buraya süt verebilir. Erzurum'un potansiyeli yüksek. Tarım ve hayvancılık çok ciddi bir alan. Bu alanda Bakanlık olarak kalkınma ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremizle Erzurum'u desteklemeye devam edeceğiz."

Vatandaşların ürettikleri sütün tesiste katma değerli hale getirildiğini belirten Varank, "Peynir haline getirip hem Erzurum'da hem de internet üzerinden Türkiye'nin her tarafına satarak istihdam da sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Okay Memiş, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palandöken'in sütü girişimci kadınların elinde geleneksel peynire dönüşüyor - Son Dakika

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