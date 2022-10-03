Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira yatırım bedelli bu tesisin Türkiye'ye ve şehre önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRETİ GÜNCELLEMEMİZ LAZIM"

Ekonomi ve enflasyon konusunda yaşanan gelişmelere değinen Varank, en son temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücrete ilişkin de heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Varank, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Kabine'yi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

YILBAŞINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü de TBMM'de yasama yılı açılış programında çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, yılbaşında asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaşlarında kayıpları telafi edecek şekilde artışlar yapılacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, "Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz" demişti.