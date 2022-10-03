Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz

03.10.2022 13:46

Kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" talimatını verdiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira yatırım bedelli bu tesisin Türkiye'ye ve şehre önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRETİ GÜNCELLEMEMİZ LAZIM"

Ekonomi ve enflasyon konusunda yaşanan gelişmelere değinen Varank, en son temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücrete ilişkin de heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Varank, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Kabine'yi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

YILBAŞINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü de TBMM'de yasama yılı açılış programında çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, yılbaşında asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaşlarında kayıpları telafi edecek şekilde artışlar yapılacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, "Yaşanan sıkıntıları, dalgalanmaları görmezden gelmiyoruz. Döviz kurundaki yükseliş ve enflasyondaki artıştan dolayı kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri almaya başladık. Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz" demişti.

YORUMLAR (4)
  • Trexxx 66: Halinize ŞÜKREDİN biraz ahirete ölünce para pul goturmeyeceksiniz günah ve sevaplarinizla gideceksiniz. Hepinizinde CHP li olduğu ne kadarda belli ALLAH BELANIZI VERSİN demiyom ALLAH'IMA HAVALE EDİYOM. Ukrayna gibi olmayı ne kadar çok istiyorsunuz siz ya. CHP başta olsa bu kadar devlete sallamazdiniz sizin ne olduğunuz belli Cevap Yaz 11 26 Yayından Kaldır
  • Koray Demir: ulkeyı yonetenler vatandası para olarak gordugu surece bu ulke ılerlemez batar a partısı b partısı olayı degıl bu artık vatandasın hayrına bırseyler yapın ulkenın yzde 80 bankalara borclu borcsuz kımse kalmadı herkesı borclandırdı bu devlet ulkeyı rahatlatmak ıstıyorsanız turkıyedekı her vatandasın borcunu sılın sılınkı ulke canlansın Cevap Yaz 96 14 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ BAKAN VARANK TÜRKİYE'Yİ GLOBAL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını Bakan Mustafa Varank açıkladı: Arkadaşlar bu böyle olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement