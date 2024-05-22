Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazanan Türk öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazanan Türk öğrencileri tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması\'nda ödül kazanan Türk öğrencileri tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazanan Türk öğrencileri tebrik ederek, desteklerini her daim gençlerin yanında olacaklarını belirtti. Kacır, yarışmanın dünyanın en büyük bilim yarışması olduğunu ve öğrencilerin gösterdiği üstün başarının büyük gurur yaşattığını ifade etti. Yarışmada 9 öğrenci özel ödül kazanırken, 4 öğrenci de Regeneron ISEF büyük ödülünü elde etti.

22.05.2024 12:39
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazanan Türk öğrencileri tebrik ederek, "Desteklerimizle her daim gençlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmanın lise seviyesinde düzenlenen dünyanın en büyük bilim yarışması olduğunu, öğrencilerin burada gösterdiği üstün başarının kendilerine büyük gurur yaşattığını bildirdi.

Yarışmada, 85 ülkeden 1799 öğrencinin 1360 projeyle yer aldığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 4 proje sahibi 9 öğrencimiz özel ödül ve 2 proje sahibi 4 öğrencimiz de Regeneron ISEF büyük ödülünü kazandı. Ödül alan öğrencilerimiz Burak Sina Akbudak, Nisa İltekin, Eray Akın, Murat Leylekoğlu, Zeren Övül, Deren Zehra Ünüvar, Muhammet Başar Özcan, Burak Eren Demir, Salih Çelik ve Arda Özçelebi'yi tebrik ediyorum. Yarışma için ter döken tüm gençlerimizi kutluyor, destekleriyle bu başarıda pay sahibi olan velilerimize, öğretmen ve akademisyenlerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerimizle her daim gençlerimizin yanında olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazanan Türk öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

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