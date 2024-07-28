Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimi gerçekleştireceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimi gerçekleştireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'yla Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma...

28.07.2024 18:34
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'yla Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve Türkiye'nin yüksek teknolojideki yol haritasını oluşturan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında verilecek desteklerin detaylarını paylaştı.

Küresel çip pazarının geçen yıl 600 milyar doları aştığını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'yla ülkemizde 65 nanometre ve altı çip üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Sermaye katkısı ve hibe destekleri de içeren 5 milyar dolarlık kaynakla, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda ihtiyaç duyduğumuz çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağız. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte hızla büyüyen bu alanda Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve ihracat kabiliyeti geliştireceğiz."

"Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak"

Programın birçok bileşeni olduğuna da işaret eden Kacır, batarya üretimini de desteklediklerini belirtti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 4,5 milyar dolara varan desteklerle 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesini Türkiye'de oluşturmak. Elektrikli araçlar ve enerji depolama sektörlerinde kritik ihtiyaç olan bataryaların Türkiye'de geliştirilmesi ve üretimi için 2030'a kadar megavatsaat başına 6 bin dolara kadar hibe destekleri de içeren teşvikler sunacağız. Türkiye, yüksek teknoloji üretim üssü olacak."

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Beyaz Eşya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'de 65 nanometre ve altı çip üretimi gerçekleştireceğiz - Son Dakika

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