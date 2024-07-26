Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'yi Yeni Nesil Enerjili Araçlar ve Teknolojiler Üretim Merkezi Haline Getirmeyi Amaçlıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'yi Yeni Nesil Enerjili Araçlar ve Teknolojiler Üretim Merkezi Haline Getirmeyi Amaçlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

26.07.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, tanıtım töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada teşvik programına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bu doğrultuda çıktıkları ilk altı çağrıyla, Türkiye'yi yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında bir üretim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Kacır, "Bu altı çağrı kapsamında, 20 milyar doların üzerinde özel sektör yatırımının 2030 yılına ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Bu çağrılarımızı tamamlayıcı nitelikte, dünyada en fazla AR-GE çalışmaları yürüten ilk 1000 şirketin Türkiye'de kuracakları AR-GE merkezlerine de etkin destekler sunacağız." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin HIT-30 programı ile 2030 yılına kadar vergi destekleri, hibe destekleri ve pazar geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendireceğini, Türkiye'nin son 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yatırım ve üretim alanında muazzam bir ivmeyle gelişme kaydettiğini ifade etti.

Sanayide çalışan sayısının son 22 yılda, 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık, 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar, otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizi yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demir çelikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladı. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi sanayicilerimizle, yatırımcılarımızla birlikte başardık."

"Bugün 40 yatırımcıya teşekkür belgelerini takdim ettik"

Bakan Kacır, son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini, 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünün açıldığını, özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'tan fazla yatırımı desteklediklerini anlattı.

Bugün, bu yatırımlar içerisinde en büyük ölçeğe sahip 40 yatırımcıya teşekkür belgelerini takdim ettiklerini ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Belgelerini takdim ettiğimiz yatırımcılarımızın Türkiye'de gerçekleştirmekte oldukları yatırımların toplam tutarı 40 milyar doların üzerindedir. Şimdi HIT-30 programıyla 2030 yılına dek, Türkiye'de oyun değiştirici olmasını hedeflediğimiz elektrikli araç, batarya, güneş hücresi, rüzgar türbini, çip ve AR-GE alanlarında ve sonrasında da sağlıklı yaşam teknolojilerinde ve benzeri yüksek teknoloji alanlarında, hiper ölçekteki veri merkezi yatırımlarında yeni projelerin hayata geçmesini amaçlıyoruz."

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'yla eş zamanlı, Dijital Dönüşüm Destek Programı, Yeşil Dönüşüm Destek Programı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Yenilikçi, Yükselen Teknolojiler çağrısını ilan ettiklerini bildirdi.

Hedeflerinin bu 4 programla, Türkiye'de yüksek teknoloji ihracatını, kalkınma planında belirtildiği gibi hızla yükseltmek olduğunu vurgulayan Kacır, toplam ihracatın içinde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerin payını yüzde 50'ye eriştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'yi Yeni Nesil Enerjili Araçlar ve Teknolojiler Üretim Merkezi Haline Getirmeyi Amaçlıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 18:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'yi Yeni Nesil Enerjili Araçlar ve Teknolojiler Üretim Merkezi Haline Getirmeyi Amaçlıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement