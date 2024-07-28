Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uluslararası olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, uluslararası olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencileri tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olimpiyat şampiyonlarını yürekten kutladığını belirtti. Paylaşımda verilen bilgilere göre, matematik olimpiyatında Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir altın, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül gümüş, İrem Gülce Yazgan ve Selim Doğan ise bronz madalya kazandı. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Arda Ünver ve Kutay Kulbak altın, Alp Terliksiz gümüş, Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya aldı. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Bergüzar Yürüm ve Duru Özer altın, Nehir Karatopcu gümüş, Elif Başak Keleş ise bronz madalya kazandı.

28.07.2024 12:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası matematik, fizik ve bilgisayar olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Matematik, fizik, bilgisayar... Madalyalarla döndüler, gururumuz oldular. Olimpiyat şampiyonlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Barış Koyuncu ve Mehmet Can Baştemir altın, Hakan Gökdoğan ve Mehmet Burak Gönül gümüş ve İrem Gülce Yazgan ile Selim Doğan ise bronz madalya kazandı.

8. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda da Arda Ünver ve Kutay Kulbak altın, Alp Terliksiz gümüş ve Halil İbrahim Yenitürk bronz madalya aldı.

4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise Bergüzar Yürüm ve Duru Özer altın, Nehir Karatopcu gümüş ve Elif Başak Keleş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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