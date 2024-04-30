Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Üniversiteler Patent Yarışması'na Öğrencileri Davet Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Üniversiteler Patent Yarışması'na Öğrencileri Davet Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Üniversiteler Patent Yarışması\'na Öğrencileri Davet Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılması için düzenlenecek olan 'Patentle Türkiye - Üniversiteler Patent Yarışması'na davette bulundu. Kacır, gençleri düşünmeye, icat etmeye ve üretmeye teşvik ettiklerini belirterek, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin TÜRKPATENT internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

30.04.2024 22:59
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Patentle Türkiye - Üniversiteler Patent Yarışması"na, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılması için davette bulundu.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarınların mimarı Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olan gençleri, Türkiye'nin ve insanlığın geleceği için düşünmeye, icat etmeye ve üretmeye teşvik ettiklerini ifade etti.

Söz konusu yarışmayı da bu amaçla hayata geçirdiklerini belirten Kacır, "Patentle Türkiye - Üniversiteler Patent Yarışması'nın 4'üncüsü için başvurular 1 Mayıs 2024 günü başlıyor. 'Bir buluşum var' diyen, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yarışmaya ilişkin bilgilere de yer verildi. Bu kapsamda, yarışmada, 1'inciye 100, 2'nciye 80, 3'üncüye 60, 4 ile 6 arasına girene 50, 7 ile 10 arasına girene 40, 11 ile 20 arasına girene de 30 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin, TÜRKPATENT internet sitesi üzerinden Elektronik Başvuru Sistemi - EPATS'a e-devlet şifresiyle patent başvurusu yapması gerekiyor.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Üniversiteler Patent Yarışması'na Öğrencileri Davet Etti - Son Dakika

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