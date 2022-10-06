Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, IBIA EXPO 2022 fuarı açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısının 341'e ulaştığını belirterek, "Sosyal medya hesaplarından ben zaman zaman uydu fotoğrafları paylaşıyorum. OSB'ler son 20 senede lebalep dolmuş durumda. 20 yıl önce doğru düzgün yatırım yokken bugün OSB'lerde yatırım yapacak yer bulamıyorsunuz." dedi.

Türkiye'de sektörünün ilk ve tek fuarı olan IBIA EXPO 2022-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, BİFAŞ organizasyonuyla bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. IBIA EXPO 2022, Türkiye'nin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusunda ilk olmasının yanı sıra uluslararası düzeyde de Avrasya'nın en büyük fuarı olma özelliği taşıyor.

Fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugünün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülke için canını feda eden bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Türkiye'nin Doğu'nun Avrupa'ya, Batı'nın Asya'ya, dünyanın da Afrika'ya açılan kapısı ve dünyanın merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Varank, "Ülkemiz öyle stratejik bir konuma sahip ki, dünyanın önemli pazarlarına görece yakınlık gibi çok değerli bir avantaja sahibiz. Biz bu avantajımızı 'ürünlerin vitrini' dediğimiz fuarlar aracılığıyla ekonomik kazanımlara dönüştürebiliriz. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak fuarları ziyadesiyle önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ve ABD'de resesyonun konuşulduğu bir dönemde, İstanbul'da bugün Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı dışında kuyumculuk ve demir çelik ile beraber 3 fuarın açılışına katılacağını bildiren Varank, böylesine bir ekonomik canlılığın yaşanmasının kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.

24 ülkeden ziyaretçilerin, 10 hedef ülkeden özel alım heyetlerinin, 25 binin üzerinde ziyaretçinin, Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Kuzey Afrika Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden profesyonellerin yer aldığı IBIA EXPO 2022'de en son teknolojiler ve inovatif ürünlerin sergileneceğini aktaran Varank, "Fuar, ülkemizin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusundaki ilk fuarı. Bu yıl ilk defa düzenlenmesine rağmen sektöründe Avrasya'nın en büyük, dünyanın 2. büyük fuarı konumunda. 4 gün sürecek fuarın bundan sonra sektörün en önemli buluşma noktalarından bir tanesi olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeyin dijital ikizinin olduğu bir çağda yaşanıldığını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Ben mutlaka fuarların da bir dijital ikizinin bu dönemde yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem fuar merkezinde, yani burada fiziki olarak hem de yurt dışından gelemeyen iş insanları için, yurt içinden gelemeyen iş insanları için sanal ortamda hibrit şekilde bu fuarları gerçekleştirebiliriz. Pandemide bunu yaptık. Pandemide fuarları böyle düzenledik. Gene yapabiliriz. Bence katılımcı sayısını da arttıracak bir iş olur. Ben bu noktada önerimi de sizlere yapmış olayım."

"Biz bu müzmin muhaliflerin aklına uysak emin olun yaya kalırdık"

Mustafa Varank, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 2002 yılında yalnızca 3 bin dolarlar civarında olduğunu, 10 yıllar boyunca bu ülkede milli gelirin nasıl artırılacağının konuşulduğunu söyledi.

Şimdi bu rakamın 3 katına, 3,5 katına çıktığını, 12 bin dolarları gördüğünü belirten Varank, şunları kaydetti:

"Şu anda 9 bin dolarlar civarına geldi. Biz bunu söylediğimizde diyorlar ki 'aslında daha fazla olabilirdi.' Ben de diyorum ki 'madem bu iş bu kadar kolaydı, niye daha önce bunu iktidarlar yapamadı? Niye bize 9 bin dolarlık bir ülkeyi teslim etmediler de biz bu milli geliri 9 bin dolara çıkarmak için bu kadar uğraştık.' Yani 2002'ye kadar maalesef birileri yan gelip yattı. Bu ülkenin 2002 yılında ihracatı sadece 35 milyar dolardı. Şimdi 252 milyar doların üzerine çıktı. İşlerine gelmeyince bu konulara tabii girmiyorlar. Duble yollar yaptık, köprüler yaptık, ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik. Diyorlar ki 'Ne yani biz yolları mı yiyeceğiz?' ya tabii ki yolu yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak. Katma değer üretecek.

'Havaalanı yaptık' diyoruz. 'Bu havaalanında uçaklar kuşlara çarpar.' diyorlar. Yetmiyor, 'Burası çok rüzgarlı' diyorlar. Yetmiyor 'Burası çok uzak' diyorlar. Herhalde dünyanın en iyi havalimanlarından birini yaparken, milyarlarca avro yatırım yaparken buraları o hesaplara göre inşa ediyorlardır, değil mi? Burada siz iş insanlarısınız. Hiç bu hesapları yapmadan yatırım yapan olur mu? Hatırlarsınız, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da karşı çıkmışlardı. Ne demişti ana muhalefetin lideri, 'Uçak inmeyen yere havalimanı yapmak Tuz Gölü'ne balık tesisi yapmaya benzer.' Gerçekten müthiş bir siyasi deha... Bugün Sabiha Gökçen, Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en işlek havalimanlarından bir tanesi. Diyorum ya biz bu müzmin muhaliflerin aklına uysak emin olun yaya kalırdık."

"Doğru adımlarla ilerlersek emin olun kısa zamanda sektörü dünyada bir numara yapabiliriz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in İFM'deki 100 bin metrekare olan kapalı alana 70 bin metrekare daha ilave etmek için çalışmalar yaptığını aktararak, "Türkiye'nin yıldızı her geçen gün parlıyor. Türkiye bir üretim merkezi olarak her geçen gün parlıyor. İşte, aynı anda 2-3 fuarı yapmak mecburiyetinde kalıyoruz." dedi.

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin sayısının 341'e ulaştığını belirten Varank, "Sosyal medya hesaplarından ben zaman zaman uydu fotoğrafları paylaşıyorum. OSB'den son 20 senede lebalep dolmuş durumda. 20 yıl önce organize sanayi bölgelerinde doğru düzgün yatırım yokken bugün OSB'lerde yatırım yapacak yer bulamıyorsunuz. Bize her gün sanayici gelip 'Sayın Bakanım bize yer gösterin' diyor. 'Genişlemek istiyoruz' diyor, 'ilave yatırım yapacağız' diyor 'ama yerimiz yok' diyor. İşte ne diyoruz? Gözleri var ama görmüyorlar. Fotoğraflara da inanmıyorlar. Hatta ve hatta gördüklerini inkar etmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

İhracat rakamlarında her ay yeni bir rekorun geldiğine işaret eden Varank, fuarların, ihracat artışı noktasında sanayicilerin yeni pazarlara girmesine imkan tanıdığını söyledi.

Varank, tüm sektörlerle beraber son dönem mobilya sektöründe de müthiş bir ivme yakalandığını belirterek, "2002'de 290 milyon dolar olan ihracat, bugün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sektörün alt başlığı olan yatak üretimi, yan sanayi ve teknolojilerinde dünyada 40 milyar dolarlık bir pazar potansiyeli var. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi ve teknolojilerini domine etmesi işten bile değil." diye konuştu.

Geleceğin AR-GE ve inovasyonda olduğuna işaret eden Varank, "Eğer biz 40 milyar dolarlık sektörden aslan payını almak istiyorsak AR-GE yatırımlarını da arttırmamız, bu alanlara da yatırım yapmamız gerekiyor. Dünyadaki eğilimleri çok daha iyi takip etmemiz gerekiyor. Bakınız, bugün kahve makinelerinden süpürgelere kadar her ürün akıllı olmaya başladı. Bu manada yapay zekayı, dijital teknolojileri, yataklara da entegre etmek ya da başka yeniliklere imza atmak sektörün geleceği açısından çok önemli ve değerli. Doğru adımlarla ilerlersek emin olun kısa zamanda sektörü dünyada bir numara yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bakanlığımızın kapıları ardına kadar açık"

Mustafa Varank, kurum ve kuruluşlarıyla her zaman sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle AR-GE tasarım merkezi kurma, buralara yatırım yapma niyetinde olan firmalarımıza ve bu alanlarda kendini geliştirip ihracata yönelik çalışmalar yapmak isteyen firmalarımıza Bakanlığımızın kapıları ardına kadar açık. Elimizden ne geliyorsa, biz emin olun size destek olmaya devam edeceğiz. Sizin yanınızda durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi anlayışıyla üretimi, imalatı, AR-GE'yi baş tacı etmeye de devam edeceğiz. Türkiye üreterek kazanacak. Biz bunun sinyallerini alıyoruz.

İşte biraz önce bir yabancı yatırımcıyla toplantıdan geldim. Dünyanın farklı yerlerinde üretim tesisleri var. Ama biz Türkiye'yi çok ciddi şekilde düşünüyoruz. 'Bize nasıl yardımcı olursunuz' diye bizden akıl almaya gelmişler. Biz emin olun böyle birebir büyük üreticilerle masaya oturuyoruz. Pazarlık ediyoruz, o yatırımları Türkiye'ye çekmek için gayret gösteriyoruz. Yerli yatırımcılarımızın önünü açmak için gayret gösteriyoruz."