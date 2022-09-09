Hububat ürünleri Amasya'da kurulan lisanslı depoda muhafaza ediliyor - Son Dakika
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Hububat ürünleri Amasya'da kurulan lisanslı depoda muhafaza ediliyor

09.09.2022 13:45
Hububat ürünleri Amasya'da kurulan lisanslı depoda muhafaza ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında inşa edilen Amasya'nın ilk lisanslı deposu, ürünlerin hijyenik ve iklimlendirilmiş ortamda muhafazasına imkan tanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında inşa edilen Amasya'nın ilk lisanslı deposu, ürünlerin hijyenik ve iklimlendirilmiş ortamda muhafazasına imkan tanıyor.

Merzifon ilçesinde özel bir firma tarafından 13 dönüm alanda inşa edilen 50 bin ton kapasiteli depo, geçen hasat sezonunda kapılarını üreticilere açtı.

Amasya ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanmasına olanak sağlayan lisanslı depo, bu sezon 45 bin ton doluluğa ulaştı.

Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira, analiz ve nakliye desteğiyle birçok giderden muaf tutulan çiftçiler, ürünlerini değerlendiğinde satarak hasat döneminden daha fazla kar elde etme imkanı buluyor.

Sistem, aynı zamanda tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründe yer alan işletmelerin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitedeki ürüne kolaylıkla ulaşılabilmelerine olanağı tanıyor.

Lisanslı depoculuk sistemi, elektronik ürün senedi ile satış, vadeli işlem ve yatırım faaliyetlerinin yürütüldüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da (TÜRİB) altyapısını oluşturuyor.

TÜRİB sayesinde üreticiler, yerel alıcıların yanında elektronik platformda Türkiye'nin dört bir yanındaki alıcılara ulaşıp ürünlerini daha geniş bir pazarda istediği fiyattan satabiliyor.

Depolama ve tasnif TMO kriterlerine göre yapılıyor

Lisanslı depoyu kuran firmanın yönetim kurulu başkanı İrfan Usta, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile Türkiye'de de lisanslı depo yatırımları yapıldığını, devletin de buna destek verdiğini söyledi.

Usta, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu belirterek, gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğini, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.

Lisanslı depoculuğun piyasadaki ürün arz ve talebini dengeleyen faydalı bir sistem olduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Tesisimiz geçen hasat sezonunda kısmen, bu sezon da tamamen devreye alındı. 25 çelik silodan oluşan tesisimiz ilk yılından çok büyük ilgi gördü. Yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Lisanslı depoculuk yaklaşık 10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor. Şu anda Türkiye'de 200'ün üzerinde lisanslı depo var. Buğday, mısır, arpa başta olmak üzere ayçiçeği, kanola gibi yağlı tohumlar ve nohut, mercimek gibi bakliyat ürünleri lisanslı depolarda depolanıyor."

Üreticinin ürününü lisanslı depoya getirdikten sonra numune alınıp laboratuvarda yetkili bağımsız sınıflandırıcılar tarafından teste tabi tutulduğunu aktaran Usta, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kriterlerine göre sınıflandırılır. Ürün için uygun bir depo varsa kabul edilir. Lisanslı depoculukta bir de Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası var. Bu borsa üzerinden alım satım işleri gerçekleştiriliyor. TMO ile sözleşmemiz var. Çok sayıda üretici TMO'ya ürününü devretmek üzere depomuza ürün bıraktı." ifadelerini kullandı.

Usta, çiftçilerin ürünlerini depoya gönül rahatlığıyla bıraktıklarının altını çizerek, "Ürünlerin depolanması ve tasnifi TMO'nun kriterlerine göre yapılıyor. Bu şekilde ürünün korunması sağlanıyor. Ürünlerin tamamı lisanslı depolarda sigortalı ve devlet garantisinde." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hububat ürünleri Amasya'da kurulan lisanslı depoda muhafaza ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hububat ürünleri Amasya'da kurulan lisanslı depoda muhafaza ediliyor - Son Dakika
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