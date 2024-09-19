Sanayide Çalışan Sayısı 6.7 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayide Çalışan Sayısı 6.7 Milyona Ulaştı

Bakan Kacır, sanayide çalışan sayısının arttığını ve Türkiye'nin üretim üsleri haline geldiğini belirtti.

19.09.2024 23:56
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükseldi. Sayıları 191'den 362'ye çıkan organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgemiz Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakırköy'de düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri programına katıldı. Bakırköy Ataköy'deki programa Bakan Kacır'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı. Bakan Kacır, programda yaptığı konuşmada, ülkenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürdüklerini belirterek, "Azim, kararlılık, tükenmek bilmeyen gayret ve inancımızla bugün gurur tablomuz olan başarılara imza atıyoruz. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldi. Sayıları 191'den 362'ye çıkan organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgemiz Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi. Yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik. Tüm bu başarıları, kurduğumuz ticaret köprüleriyle, altyapımızı güçlendirecek adımlarla, hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar ve nitelikli insan kaynağımızı iş gücüne dahil ederek gerçekleştirdik. İşlerini büyüten, geliştiren, rekabet gücünü artıran her adımı ülkemiz ve insanımız için kazanç olarak gördük" dedi.

"Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık"

Ar-Ge ve tasarım sayılarını bin 600'ün üzerine çıkardıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Dünyada uygulanan en etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle ülkemizde adeta sıfırdan Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık. Teknoparklarımızın sayısı 22 yıl önce sadece 2'ydi, bu sayı 104'e yükseldi. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı 1600'ün üzerine çıktı. Güçlü Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetimizle, sanayi üretimimizin yükselişiyle, yüksek teknoloji sektörleri adım adım daha güçlü rol üstleniyor. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde adım adım devler ligine yükseliyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, dereceye giren ihracatçıların ödüllerini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanayide Çalışan Sayısı 6.7 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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