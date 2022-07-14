Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor - Son Dakika
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Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor

14.07.2022 15:57
Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları hakkında açıklama yapan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ekonominin en önemli kaldıraç gücü olan sanayinin desteklenmesi, taleplere kulak verilmesi gerekiyor.

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları hakkında açıklama yapan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ekonominin en önemli kaldıraç gücü olan sanayinin desteklenmesi, taleplere kulak verilmesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, kredilere ve finansmana erişimin düşük faiz ve uzun vade ile sağlanması bekleniyor" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı mayıs ayında, yıllık yüzde 132,7 artış gösterdi. Diğer taraftan sanayi üretimi ise yıllık yüzde 9,1 yükseldi. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ise açıklanan rakamları değerlendirdi.

"Sanayide devam eden büyüme karlılıklara aynı oranda yansımıyor"

Sanayide devam eden büyümenin umut verici olduğunu söyleyen Kesikbaş, "Ancak büyüme rakamlarının karlıklılara aynı oranda yansımadığını görmekteyiz. Enflasyon, emtia fiyat artışları, tedarik zinciri darboğazları ve enerjideki dalgalanma üreticilerimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bunlarla birlikte yabancı para birimlerindeki aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar, Dolar ve Avro'nun eşitlenmesi, TL'de yaşanan değer kaybı gibi öngörülebilirlik sorunları sanayicimizi zorlayan unsurlar. Ekonominin en önemli kaldıraç gücü olan sanayinin desteklenmesi, taleplere kulak verilmesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, kredilere ve finansmana erişimin düşük faiz ve uzun vade ile sağlanması bekleniyor" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir ve öngörülebilir ekonomik ortamın sağlanması gerekiyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kesikbaş, "Üretim ve cirolarda yaşanan artışlar her ne kadar umut verici olsa da yine TÜİK tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi dikkate alındığında aslında sürdürülebilir bir sürecin yaşanmadığı görülmekte. Son iki yıldır ciddi şekilde devam eden enflasyonist ortamı giderici yapısal tedbirlerin acilen devreye sokulması geriyor. Kısa vadeli aksiyonlarla kalıcı çözümlerin üretilmesi mümkün değil. Sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomi ve yatırım ortamının sağlanması en büyük beklentimiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

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