Sanipak, Arch Peninsula'ya Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanipak, Arch Peninsula'ya Katıldı

Sanipak, Arch Peninsula\'ya Katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanipak, Arch Peninsula bünyesine katılarak uluslararası büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

Sanipak'ın Arch Peninsula bünyesine katılma süreci, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından tamamlandı. Yeni dönemde Sanipak, Türkiye ve Fas'taki üretim altyapısı ve köklü markalarından aldığı güçle uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Sanipak, Arch Peninsula bünyesine katılmasına ilişkin sürecin, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasıyla tamamlandığını duyurdu.

Böylece Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yeni bir döneme giriyor. Grubun küresel ölçeği ve üretim alanındaki uzmanlığı ile Sanipak'ın pazar lideri markalarının bir araya gelmesiyle şirket, rekabet gücünü ve uluslararası büyüme kapasitesini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Yeni dönemde Sanipak, temizlik kağıtları kategorisindeki liderliğini pekiştirirken, kişisel bakım ve ev bakım kategorilerindeki büyümesini hızlandırmaya ve dünya standartlarında inovasyonları pazara sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

Grubun Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, sürece ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Sanipak; alanında öncü markaları, güçlü ekibi ve Türkiye ile Fas'taki modern üretim altyapısıyla sağlam temellere sahip bir şirket. Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Sanipak CEO'su Bülent Kozlu ise "Bu yeni dönem; şirketimiz, çalışanlarımız, markalarımızın kullanıcıları ve iş ortaklarımız için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Sanipak, yaklaşık 60 yıllık yolculuğunda, kendi kategorilerini oluşturan, kullanıcılarının güvenini kazanmış güçlü markalar oluşturdu. Son dört yılda da ciromuzu döviz bazında iki katına çıkarırken, Türkiye'deki pazar payımızı artırdık, ihracat ağımızı genişlettik ve Fas'taki faaliyetlerimizi büyüttük.

Yeni sermayedarımızın küresel ölçeği ve yetkinlikleriyle güçlü performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Fas'taki üretim altyapımıza, markalarımıza ve ihracat kapasitemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer oluştururken, Türkiye'de istihdama ve ekonomik büyümeye katkımızı artırmaya ve Sanipak'ın bölgesel liderlik hedefini güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İşlemde Barclays Bank PLC, Arch Peninsula'nın finansal danışmanı olarak görev yaptı. Paksoy ve Mehigan hukuk danışmanlığını, Dome Financial Advisors borç finansmanının yapılandırılmasını, EY Türkiye ise finansal ve vergisel durum tespiti çalışmalarını üstlendi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanipak, Arch Peninsula'ya Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’in yargılanmasında 16 kişiye tahliye Görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in yargılanmasında 16 kişiye tahliye
Nejdet Kuy: Ahbap Derneği’nden 1 Kuruş Almadım Nejdet Kuy: Ahbap Derneği'nden 1 Kuruş Almadım
Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu Yaşamını sürdürdüğü karavanın yanında ölü halde bulundu
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
Yalova’da CHP’li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti Yalova’da CHP'li 6 belediye başkanı Yeni Parti’ye geçti
Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi Emekli polis millet bahçesinde hayatına son verdi

21:06
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı
Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
19:14
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya’ya ilk darbe Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar
19:13
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı
18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 21:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Sanipak, Arch Peninsula'ya Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.