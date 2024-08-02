SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla iş dünyasından oluşan bir heyetle KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Cevahiroğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adını taşıyan Rauf Denktaş Vakfı'nı ziyaret etti. Cevahiroğlu, burada yaptığı konuşmada Denktaş'ı rahmetle anarak KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak yerini alacağını belirtti. Ziyarette Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan da hazır bulundu.

02.08.2024 15:57
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla iş dünyasından oluşan bir heyetle KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adını taşıyan Rauf Denktaş Vakfı'nı ziyaret etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Denktaş Vakfında KKTC eski Başbakan Yardımcısı Kurucu Cumhurbaşkan Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş tarafından karşılandı.

Burada konuşan Ferudun Cevahiroğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andıklarını belirterek, " Rauf Denktaş çok büyük bir lider, çok büyük bir devlet adamıydı. Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşın kurmuş olduğu KKTC ömür boyu yaşayacak ve dünya devletleri arasında bağımsız bir devlet olarak yerini alacaktır" dedi.

KKTC Eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, " SANKON kuruluşunun Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerimize katkı sağlamasını görüyoruz ve memnuniyetle destekliyoruz. Biz tek millet iki devletiz, etle tırnak gibiyiz. Türkiye bizim Anavatanımızdır" dedi.

Denktaş Vakfında gerçekleşen görüşmede Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve Ankara İthalat ve ihracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan da hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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