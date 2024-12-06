Şanlıurfa'da 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şanlıurfa'da 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Şanlıurfa\'da 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Şanlıurfa Fuar Merkezinde 81 ilden 90 firmanın katılımıyla başladı. Törende konuşan yetkililer, fuarın hayırlara vesile olmasını ve ulusal bir kimlik kazanmasını diledi.

06.12.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, törenle açıldı.

Şanlıurfa Fuar Merkezindeki fuara, 81 ilden 90 gıda, tarım ve hayvancılık firması katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 10'uncusu düzenlenen fuarın hayırlara vesilesi olmasını diledi. Şıldak, "Urfa'nın düzenlediği her etkinliğin hele hele tarım ve hayvancılık ile ilgiliyse 1 numara olması lazım. Bu bir numaraya aday olmamız için ise ben şunu öneriyorum tüm paydaşlara, bu yıl neyi eksik yaptık, neyi daha kuvvetli hale getirebiliriz, nasıl daha iyi başarabiliriz, çalışalım seneye daha başarılısını elde edelim. Bu yıl da hiç kötü değil, 90 firma katılıyor. İnşallah ziyaretçisi bol, bereketli bir fuar olsun" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan da fuarın önemine ilişkin konuştu. Ağan, "İnşallah bu tür fuarlarımız ulusal bir kimlik kazanır. Tarımın başkenti Şanlıurfa'mızın uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm paydaşlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Fuara Afyon'dan katılan gıda ürünleri satıcısı Çağan Kiraz, "Meşhur sucuğumuzu Afyon'dan getirdik. Urfa halkının karşılamalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğinden dolayı çok memnunuz" dedi.

Fuara Gümüşhane'den katılan gıda ürünleri satıcısı Muhammed Dilli ise "Gümüşhane'den geldik. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın insanları çok sıcak yüzlü. Gayet misafirperver insanlardı. Alışverişimiz bol ve bereketli oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol üyeleri, fuar alanını gezerek sergilenen ürünlere ilişkin firma sahiplerinden bilgi aldı. Fuar, 8 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da 10. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

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