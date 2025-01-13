Şanlıurfa\'da Ekonomi Büyüyor

Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, kentin ekonomik kapasitesinin arttığını belirterek, "Şanlıurfa'da son iki yılda 4 bin 15 şirket kurulmuştur." dedi.

Başkan Yetim, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sanayi, istihdam ve ihracat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'nın ekonomik gelişimi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalara değinen Yetim, şöyle konuştu:

"Sanayi tesislerimizin sayısını artırma çabası içerisindeyiz. İlimizin nüfusu hızla büyüyor, bu büyümede Türkiye'de birinci sıradayız. Şanlıurfa'da son iki yılda 4 bin 15 şirket kurulmuştur. Bu da şehrimizin her anlamda büyüdüğünün belirtileridir. İhracatı artırmak için de çalışıyoruz. İhracatçılarımızın sorunlarıyla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz. Çok ciddi anlamda ihracata ilişkin dönüşler alıyoruz. 'Alo ihracat destek hattı' kurduk. Şanlıurfa İhracatçılar Birliği kurma çalışmalarımız var."

Yetim, sanayide yeşil dönüşümü başlattıklarını anlatarak, tesislerin güneş enerjisinden daha fazla faydalanmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade etti.

Ekonomide istikrarın önemli olduğuna dikkati çeken Yetim, Suriye'deki gelişmeleri de iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.