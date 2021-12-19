Kadınlar Haliliye Belediyesiyle meslek sahibi oluyor

Kadınların hem meslek öğrenmesini hem de ev ekonomisine katkı sunmasını amaçlayan Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Millet Evindeki faaliyetleri ile kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından, alanında uzman kişiler tarafından verilen meslek edindirme kursları ile kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Ahmet Yesevi Millet Evinde açılan dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kurslarında eğitim alan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomisine destek oluyor. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oluyor.

Açılan kurslarda çocuklu anneleri de düşünen Haliliye Belediyesi, anneler eğitimlerine devam ederken çocukların ise oyun alanlarında eğitmen eşliğinde vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu kurslar ile meslek öğrendiklerini ifade eden kadın kursiyerler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA