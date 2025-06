Şanlıurfa\'da Sanayi Yatırımları İstihdamı Artırdı

Şanlıurfa'da hız kazanan sanayi yatırımları, kentteki istihdamı katlayarak artırdı.

Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki 220 hektarlık alanda 1991 yılında kurulan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölgeye artan ilgi sonrasında 2 bin 145 hektarlık alana ulaştı.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında bulunan ve girişimcilerin ilgisinin yoğun olduğu kente Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi kuruldu. Bunun yanı sıra Siverek, Birecik ve Viranşehir'de oluşturulan OSB'lerle birlikte kentte üretim yapan işletme sayısı 943'e ulaştı.

Girişimcilerin kente yatırım yapmak için artan talebi üzerine, yeni alanların parselasyonu için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentin tarım ve turizmin yanında sanayide de hamle yaptığını söyledi.

Mevcut OSB'lerin kapasitesinin dolduğunu ve yeni genişleme alanlarında yürütülen çalışmaların tamamlandığını dile getiren Vali Şıldak, "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi, etaplar halinde gelişmiş ve artık sınıra ulaşmış durumdayken bir genişleme alanı çalışmasıyla inşallah çok yakın bir süreçte burada tekrar yeni fabrikaların kurulduğunu, bacaların tütmeye başladığını göreceğiz. Genişleme alanımızın yeni parselasyon planından sonra 96 parseli satışa hazır hale getiriyoruz ve haziran ayı başından itibaren ön tahsis sürecini başlatacağız yani burada 70'in üzerinde sanayicimiz, fabrika kuracak alanlarına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Şıldak, aldıkları kararla sanayicilere arsa tahsisi noktasında kolaylık sağladıklarını, altyapı katılım bedelini yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürdüklerini, taksit sayısını da 6'ya yükselttiklerini ifade etti.

"İstihdamımız 35 bini aştı"

Vali Şıldak, artan sanayileşme oranının istihdamı da arttırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"15 yıl öncesinde ilimizde sadece Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi mevcutken şu an 6 OSB alanına ulaştık. 2008'de 2 bin 500 sanayi işçimiz mevcutken bu rakam şu an 35 bini aşmış durumda. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Şanlıurfa, bir tarım şehri ancak son gelişmelerle birlikte hem sanayi hem de turizm alanında da 'Artık ben varım.' deyip gerçekten güçlenen ayaklarının üzerinde durabilen bir il haline geldi. Bir de biliyorsunuz, gıda organize sanayi bölgemiz var. Tarıma dayalı ihtisas OSB olarak kuruldu. Burası da zaten doğal sınırlarına ulaştı. Şu an boş parsel bulunmuyor. Orada yine bir genişleme çalışması yürütüyoruz."

Sanayide istihdamın 50 bine ulaşması bekleniyor

Fabrikaların üretimi noktasında çeşitlilik bulunduğunu söyleyen Şıldak, kentte pamuk işleme tesisleri, tekstil ve ayakkabıcılık noktasında kümelenmelerin olduğunu ifade etti.

Sanayinin artmasıyla katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin kent için önemli olduğunu vurgulayan Şıldak, bu yükselişin devamlılığıyla istihdamın yakın zamanda 50 bine ulaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.