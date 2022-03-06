Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor

06.03.2022 10:27

Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor.

Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da çocuk doğum oranının yüksek olması nedeniyle bir zamanlar yok satan el emeği göz nuru tahta beşikler, şimdilerde teknolojinin gölgesinde kaldı.

Her yıl yaklaşık 85 bin bebeğin dünyaya geldiği kentte, tarihi çarşılar bölgesindeki Nacar Pazarı'nda imal edilen el emeği göz nuru beşikler ilgi görüyor. Kalitesine göre 100 ile 300 lira arasında satışa sunulan beşikler, daha çok kırsal bölgelerde yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.

"Eskisi gibi ilgi görmüyor"

Tahta beşik yapan ahşap ustası Hacı Öncel, eskisi gibi el işi beşiklerin rağbet görmediğini söyledi. Öncel, "Bize kereste şeklinde geliyor. Bizde kesip, biçip, beşik yapıyoruz. Bu meslek baba mesleğidir. Ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleği babamdan önce dedemde yaptı ve şimdi de benden sonrada son. Benden sonra kalfa ve çırak yok. Kişinin isteğine göre kesip biçiyoruz, daha sonra montaja geçiyoruz. Son işlem olarak zımpara ile düzleştirip boyasını yaptıktan sonra müşteriye satış haline getiriyoruz. Fiyatları 100 liradan 300 lira arasında değişiyor. Bunlar 10 yıl önce daha rağbet görüyordu. Şimdi biraz düşüş yaşanmış ama kırsal mahallelerden, ilçelerden gelip 10, 20 tane alıp götürüyorlar. 10 yıldır çırağım yok. Aileler göndermiyor. Benim çocuğum memur olsun, masa başında işçi olsun düşüncesindeler diye kimse rağbet etmiyor. Bende 6 yıl sonra emekli oldum mu benden sonra yapan olmaz. Bu kapalı çarşıda yaklaşık 10 tane marangoz ustası var. Bu ustalar son ustalardır. Bu mesleğin en fazla 15 yıllık ömrü kaldı" dedi.

Marangoz Abdurrahman Öğretmen ise gelişen teknolojiyle yeni ürünlerin çıktığını belirterek, el işine ilginin azaldığını aktardı. Öğretmen, haftada bir veya iki adet beşik anca satabildiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor
Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor
Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi ŞANLIURFA - Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi

Şanlıurfa, Öğretmen, Doğum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:48 Ukrayna lideri Zelenski ve Elon Musk görüştü! Kozmik projelerle ziyaretleri değerlendirdiler
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 10:36:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement