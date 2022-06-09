Şanlıurfa'da "Urfa 4.0" isimli zirve yapılacak

Şanlıurfa'da "Tarihin sıfır noktasından geleceğe" temasıyla 12-14 Haziran'da "Urfa 4.0" isimli zirve ve çalıştay gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek zirvede, tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında Şanlıurfa'nın potansiyeli değerlendirilecek.

Buna göre, Urfa 4.0 Zirvesi ile verimli topraklara sahip Şanlıurfa'da teknoloji ile tarımın buluşturulması, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kalbi olan şehrin üretim üssüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Turizm alanında da Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan "Peygamberler Şehri"nin turizm pastasından aldığı payın teknolojinin yarattığı imkanlardan faydalanılarak artırılması öngörülüyor.

Şehirde teknoloji odaklı çağdaş tekstil üretim tesislerinin hayata geçirilmesi, Şanlıurfa'nın doğunun moda üretim merkezi haline getirilerek sağladığı katma değerin artırılması amaçlanıyor.

Şanlıurfa'nın genç nüfus ve üniversitesi ile mevcut potansiyelinin, bilişim, yazılım, endüstri 4.0, yapay zeka gibi teknolojinin öne çıktığı birçok alan ile bir araya getirilerek, iş dünyası ve teknolojinin kaldıraç etkisi ile üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması, şehrin istihdam politikalarında verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Zirvenin açılış konuşmalarını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik yapacak.

Alanında uzman pek çok kişinin konuşma yapacağı zirve kapsamında, Havelsan, Cisco, Hepsiburada, Turkcell, Türk Telekom, Başarsoft, LC Waikiki gibi şirketlerin yöneticileri de konuşma yapacak.