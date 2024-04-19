Şanlıurfa'da yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişi havayolunu kullandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre Şanlıurfa GAP Havalimanında Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 62 bin 355, dış hat yolcu trafiği ise 659 oldu. Açıklanan verilere göre martta toplam 63 bin 14 yolcuya hizmet verildiği belirlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Şanlıurfa GAP Havalimanında Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 62 bin 355, dış hat yolcu trafiği ise 659 oldu. Açıklanan verilere göre martta toplam 63 bin 14 yolcuya hizmet verildiği belirlendi.
Bir ayda 682 uçak
Mart ayında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 671, dış hatlarda 11 olmak üzere toplamda 682'ye ulaştı. Yük trafiği ise mart ayında toplamda 439 ton oldu.
3 ayda 200 bin yolcu
Son üç aylık dönemde ise Şanlıurfa GAP Havalimanında yolcu trafiği 200 bin 388, uçak trafiği bin 862, yük trafiği ise bin 651 ton olarak gerçekleşti.
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