Şanlıurfa\'da Ziraat Mühendisleri Çiftçilere Tarım Sigortalarının Önemini Anlattı

Ekonomi

Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan sağanak yağış, dolu ve seller nedeniyle sahaya inen ziraat mühendisleri, çiftçileri tarım sigortalarının önemi konusunda konusunda bilgilendirdi.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri "Tarım Sigortalarının Önemi" ve "Antep Fıstığı Yetiştiriciliği" konularına ilişkin bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor. Fıstık yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alan Bozova kırsalına giden mühendisler, çiftçilerle bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

"Tarımsal üretim sürekli risk altında olan bir sektördür"

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle doğal afetlerin artışı nedeniyle tarım sigortalarının önemini vurgulayan Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da gerçekleşen sağanak yağıştan dolayı birçok üretici zarar gördü. Bu zararın tanzim edilmesi noktasında tarım sigortaları olan üreticilerin poliçelerindeki bedelin yüzde 50'sini sigorta karşılıyor. Fakat tarım sigortaları mevcut olmayan çiftçiler bu zararı kendi ceplerinden karşılamak zorunda kalıyor" dedi.

"TARSİM büyük önem arz etmektedir"

Şanlıurfa'nın özellikle meyve ile sebze üretiminde ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin "Ancak başta sel baskını, dolu, don, fırtına ve aşırı yağış gibi doğal afetler olmak üzere, birçok faktör tarımsal üretimimizi tehdit etmekte, önemli verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıpların telafi edilebilmesi için üreticilerimizin ürünlerini TARSİM kapsamında sigorta yaptırmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlık tarafından alınan karar gereği 2024 yılında sözleşmeli tarım yapan ve bazı hayvancılık desteklemelerinden faydalanan üreticilerimize TARSİM sigorta yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi planlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerle bir araya gelen Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe ise, "Bitkisel ve hayvansal üretimin de sigortası var. Yani neye karşılık geliyor? 100 dekarlık bir fıstığı olan çiftçinin bir dekarlık kazancının parasıyla ile 100 dekarını sigortalatması demektir. Kısaca dolu vurduğunda, sel vurduğunda, doğal afet olayı gerçekleştiğinde TARSİM o yıl elde edeceğiniz kazancın belirtilen orandaki kısmını sigorta kapsamında değerlendiriyor" diye konuştu.

Şanlıurfa'da her yıl fıstık ürününün gelişme döneminde yaşanan dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle sigortası bulunmayan çiftçiler büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor. - ŞANLIURFA