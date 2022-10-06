Şanlıurfa haber! Siverek'te halk kasabı et satışına başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa haber! Siverek'te halk kasabı et satışına başladı

06.10.2022 11:53
Şanlıurfa haber! Siverek'te halk kasabı et satışına başladı

Şanlıurfa haberler... Siverek Belediyesince dar gelirli vatandaşların ucuz ve sağlıklı et ürünlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla açılan halk kasabı satışa başladı.

Siverek Belediyesince dar gelirli vatandaşların ucuz ve sağlıklı et ürünlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla açılan halk kasabı satışa başladı.

Halktan gelen talepleri değerlendiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, vatandaşlara ucuz et sağlanması amacıyla çalışma yapılması talimatı verdi. Harekete geçen ekipler, Ağaçhan Park'ında Siverek Belediyesi Kasabında faaliyete başladı. İş ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren belediye kasabı, hafta içi her gün saat 08.30'da et satışına başlıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, et satışının dar gelirli vatandaşların yararlanması amacıyla açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızdan gelen tüm talepler Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak tarafından titizlikle incelenmektedir. Başkanımızın halkımıza ucuz ve sağlıklı et sağlanması talimatının ardından yapılan çalışmalarla Siverek Belediyesi kasabı hizmete açılmıştır. Kasap projesiyle vatandaşlarımız ucuz ve sağlıklı ete ulaşırken canlı hayvan yetiştiricileri de üretime teşvik edilerek hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanıyor."

Kasapta dana kıyma ve kuşbaşı 100 liradan satılırken çiğköftelik 120, tavuk but 34, bütün tavuk ise 33 liradan satılıyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Siverek Belediyesi, Ayşe Çakmak, Siverek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa haber! Siverek'te halk kasabı et satışına başladı - Son Dakika

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