Şanlıurfa hayvan pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

29.06.2022 00:57
Şanlıurfa hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Korona virüs salgını sonrası samimi pazarlıklar kaldığı yerden devam etti.

Şanlıurfalı besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirerek alıcılarını bekliyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinin küçükbaş kurbanlık ihtiyacının da karşılanmaya çalışıldığı kentte, bayram yaklaştıkça hayvan pazarındaki hareketlilik de artıyor. Şanlıurfa Büyükbaş Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Gül, yem fiyatlarının iki katına çıkmasıyla kurbanlıkların fiyatlarının da dolaylı olarak geçen yıla göre arttığını söyledi.

"Yem fiyatları kurban fiyatlarını yükseltti"

Hareketliliğin geçen yıllara nazaran düşük olduğunu ifade eden Gül, "Hayvan da pahalı oldu, yem de pahalı oldu. Mesela şu anda arpa 7,5 liradır. Bir çuval kepek 130 liradır. Saman kilo fiyatı 2 liradır. Fenni yem çuvalı 400 liradır. Bunların yanında hayvan fiyatları da arttığından dolayı alıcı yok. İlk günlerde birer birer satılıyordu şu anda çok az satışlar oluyor. Bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 20 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar devam ediyor. Bu yıldan itibaren eğer besiciler ellerindeki hayvanları bitirirse çoğu besici yetiştirme işini bırakacak. Artık bu iş zengin mesleği oldu. Artık fakir hayvan besleyemez. Çünkü yem fiyatlarının altından çıkamıyor. Yetiştirici ancak hayvanın yem parasını çıkarabiliyor. Yeni fiyatları aşırı pahalı olmuş. Mesela geçen sene 20 bin liraya sattığımız tosun şuan 40 bin lira oldu. Bu fiyatların pahalı olmasının sebebi yem fiyatlarından kaynaklanıyor" dedi.

Kurbanlık satış yerine gelen alıcı Nusrettin Bortuk, "Hayvanı almaya geldim, anlaşamadık. Büyükbaşın çiftine 50 bin lira verdik, satıcı 55 bin istedi. Bundan dolayı anlaşamadık. Onları da düşünmek lazım, gerçekten onları da kurtarmıyor. Arpa pahalı, saman pahalı bu yüzden biz alıcılar da zorluk çekiyoruz" şeklinde konuştu.

Kurban satıcısı İbrahim Bingöl de, "Milletin malı prim etti. Kimse nankör olmasın. Satıcı hayvandan yüzde 100 para kazandı. Şu an yem fiyatları biraz yüksek. Gerçeğini konuşmak gerekiyorsa yem fiyatlarında insanlar zorluk çekiyor. Ama esnafın yüzde 99'u para kazandı" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şanlıurfa, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa hayvan pazarlarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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