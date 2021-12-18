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Şanlıurfa'nın ihracatı "gıda analiz laboratuvarı" ile kolaylaşacak - Son Dakika

Şanlıurfa'nın ihracatı "gıda analiz laboratuvarı" ile kolaylaşacak

18.12.2021 11:45

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da kurulan "Gıda Analiz Laboratuvarı"nda yapılacak analizlerle gıda ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da kurulan "Gıda Analiz Laboratuvarı"nda yapılacak analizlerle gıda ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve TÜBİTAK ile ŞUTSO iş birliğiyle yürütülen çalışmaların neticesinde kente yaklaşık 20 milyon lira maliyetle laboratuvar kazandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin toplam pamuğunun yarısı, buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin önemli bir kısmının üretiminin tek başına Şanlıurfa'dan karşılandığına dikkati çeken Peltek, üretimin ihracata dönüşümünde laboratuvarın kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Peltek, daha önce farklı illerde ve gümrüklerde analiz sıkıntısı yaşayan Şanlıurfalı ihracatçıların laboratuvar sayesinde ürettiği ürünü yerinde analiz ederek hem maliyetinde hem de işlem sürecinde avantaj kazanacağını dile getirdi.

"Bölgeye hitap edecek"

Peltek, bölgenin en büyük gıda analiz laboratuvarını gelecek ay hizmete kazandıracak olmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Laboratuvarın bölgeye hitap edebilecek büyüklükte olduğunu vurgulayan Peltek, şöyle devam etti:

"Bu laboratuvar sadece Şanlıurfa'ya değil bütün bölgeye hitap edecek bir laboratuvar olacak. Yaklaşık 20 milyona mal oldu ve tamamı hibe karşılığında yapıldı. Daha önceleri farklı illerde analizleri yaptırıyorduk. Artık Şanlıurfa'daki ve bölgedeki ürünlerin analiz raporları bu laboratuvarda çıkacak ve ihracatımızı rahatça yapabileceğiz. Bu proje ekonomiye de katkı sağlayacaktır.

Özellikle bölgeden ihraç edilen tarımsal ürünlerle ilgili gümrüklerde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sıkıntıların yaşanmaması için Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda analiz laboratuvarını kurduk. Uluslararası ölçekteki bu laboratuvar sayesinde artık fıstık, biber, domates ve birçok ürün ile ilgili gümrüklerde bir sıkıntı yaşanmadan rahatça ihracatı yapılacak. İhracat dışında da yağ, peynir ve çeşitli tarımsal ürünlerin analizinin yapılabileceği ulusal düzeyde büyük bir laboratuvar olacak."

Şanlıurfa'nın ihracatı gıda analiz laboratuvarı ile kolaylaşacak
Şanlıurfa'nın ihracatı gıda analiz laboratuvarı ile kolaylaşacak
Şanlıurfa'nın ihracatı gıda analiz laboratuvarı ile kolaylaşacak
Şanlıurfa'nın ihracatı gıda analiz laboratuvarı ile kolaylaşacak
Şanlıurfa'nın ihracatı gıda analiz laboratuvarı ile kolaylaşacak

Avrupa Birliği, Şanlıurfa, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'nın ihracatı 'gıda analiz laboratuvarı' ile kolaylaşacak - Son Dakika Ekonomi


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