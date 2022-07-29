Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak

29.07.2022 14:02
Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde belediye tarafından yapılan ayakkabı fabrikası binasında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde belediye tarafından yapılan ayakkabı fabrikası binasında incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan'a ayakkabı fabrikası yatırımı hakkında bilgi veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, inşaatı devam eden fabrikanın bir ay içerisinde tamamlanacağını ve üç aya kadar makinelerin çalışmaya başlayacağını söyledi. Eyyübiye'nin en önemli sorunlarının başında istihdam olduğunu aktaran Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerimize sözlerimiz vardı ve şimdi sözlerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce de ifade etmiştik, Eyyübiye ilçemiz, Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi ve Eyyübiye'de yaşayan vatandaşlarımızın istihdam konusunda ciddi sıkıntıları vardı. İş konusunda Eyyübiyeli kardeşlerimizin önünü açacağımızı ifade etmiştik. Aylar önce temelini attığımız fabrikamızın inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah bir ay sonra anahtar teslimini alacağız ve üç ay içerisinde makineler çalışmaya başlayacak. Böylece hem ilimize çok ciddi manada katkı sunmuş olacak hem de istihdam noktasında çok ciddi adımlar atmış olacağız. Fabrikamız, şimdiden ilimize ve ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Eyyübiye Belediyesi'nin inşa ettiği fabrika binasındaki incelemelerin ardından yine OSB'de faaliyet gösteren bir giyim fabrikasını ziyaret eden Kuş, burada da fabrika yetkilisi Yıldıray Elmacı'dan çalışmaları hakkında bilgi alarak, işçilerle sohbet etti. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
17:00 Marmaris'te yaşanan orman yangının çıkış sebebi belli oldu: Kırılan ağaç dalının elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement