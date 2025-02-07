Sanofi'den Teknoloji Zirvesi'nde Sağlık Paneli

Ekonomi

Sanofi, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde sağlık sektöründeki teknolojik dönüşümün ele alındığı "Sağlığın Geleceği: İnovasyon, Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm" paneline ev sahipliği yapacak.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, farklı sektörler için teknolojik gelişmelerin nabzını tutan Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi, bugün İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan karar vericilerin yer aldığı "Katma Değerli Üretim, Sürdürülebilir ve Verimli Dönüşüm" temasıyla gerçekleşen etkinlikte, bugüne ve geleceğe ışık tutan yapay zeka, siber güvenlik, bulut teknolojilerinin dönüşümü ve bu alandaki yatırımların ekonomiye ve istihdama etkisi ele alınıyor.

Sanofi, sağlık sektöründeki teknolojik dönüşümü ele alan "Sağlığın Geleceği: İnovasyon, Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm" adlı düzenleyeceği panelle zirvede yer alıyor.

Bloomberg HT kanalının sunucusu Hande Demirel'in moderatörlüğündeki oturumda, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztürk, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, sağlık sektörüne yön veren teknolojik gelişmeleri değerlendirecek.