Sanofi ve TÜSEB'den AkademiKA İşbirliği

Sanofi, 2003'ten bu yana yürüttüğü AkademiKA-İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı kapsamında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile yeni işbirliği sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, klinik araştırmalar alanında bilgi paylaşımını, iyi klinik uygulamalar standartlarına yönelik farkındalığı artırmayı ve paydaşlar arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan işbirliğiyle, AkademiKA'nın etki alanının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar araştırmacılardan etik kurul üyelerine kadar geniş bir paydaş kitlesinin iyi klinik uygulamalar alanındaki gelişimine katkı sunan AkademiKA - İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı'nın, TÜSEB'in de katkılarıyla bilgi paylaşımı, uluslararası standartlara uyum, Türkiye'nin bu alandaki yetkin insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sanofi liderliğinde yürütülen AkademiKA-İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, klinik araştırmalar alanında Türkiye'nin en uzun soluklu eğitim platformları arasında yer alırken, program bugüne kadar Türkiye'de 78 farklı eğitim oturumuyla yaklaşık 4 bin kişiye ulaştı ve Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinden 600'den fazla katılımcıyı da kapsayan bölgesel bir yapıya dönüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı yürütülen program kapsamında, iyi klinik uygulamalar standartları, etik süreçler, araştırma tasarımı, gönüllü güvenliliği, bilimsel yayıncılık ve klinik araştırmalarda yapay zeka kullanımı gibi birçok başlık ele alınıyor.

Klinik araştırmalar, yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi, bilimsel ilerlemenin hızlanması ve hastaların yeni tedavilere erişimi açısından kritik rol oynuyor. Bu süreçlerin etik ilkeler ve uluslararası standartlarla yürütülmesi ise hem hasta güvenliliği hem de araştırma kalitesi açısından büyük önem taşıyor. TÜSEB ile başlatılan yeni işbirliğiyle AkademiKA'nın daha geniş paydaş katılımıyla büyütülmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin klinik araştırmalar alanındaki rekabet gücüne ve araştırma altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Program aracılığıyla klinik araştırmalar alanında kalite kültürünün gelişmesine katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, bilim dünyasında yaşanan dönüşümün, yeni tedavilerin geliştirilme süreçlerini yönetecek bilgi birikiminin, etik yaklaşımın ve insan kaynağının da sürekli güçlendirilmesini gerekli kıldığını belirtti.

Öztürk, klinik araştırmaların bugün sağlık sistemlerinin geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biri haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Klinik araştırmalar, bilimsel işbirlikleri ve inovasyon yatırımlarıyla Türkiye'yi bölgesel ölçekte daha güçlü bir araştırma ve bilim merkezine dönüştürmeyi önemsiyoruz. AkademiKA'yı da bu vizyonun önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Uzun yıllardır program aracılığıyla klinik araştırmalar alanında kalite kültürünün gelişmesine katkı sunuyoruz. TÜSEB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, bilgi paylaşımını güçlendiren, uluslararası standartlarla uyumu destekleyen ve farklı paydaşları ortak hedeflerde buluşturan yapısıyla Türkiye'nin araştırma kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak."

Sanofi Türkiye ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Umut Müren de Dünya Klinik Araştırmalar Günü'nde başlayan işbirliğinin, alandaki kararlılıklarının en güzel göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Müren, klinik araştırmaların, yenilikçi tedavilerin hastalara ulaşmasında AR-GE değer zincirinde önemli bir basamak olduğunu ve her başarılı çalışmanın, bilim dünyasına kalıcı bir katkı sunduğunun altını çizerek, "Sanofi olarak, AkademiKA gibi uzun soluklu programlarla Türkiye'nin klinik araştırma ekosistemine katkı sağlamayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu anlamlı günde TÜSEB ile bu işbirliğine başlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.