Sanofi ve TÜSEB'den AkademiKA İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanofi ve TÜSEB'den AkademiKA İşbirliği

21.05.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanofi, TÜSEB ile klinik araştırmalarda bilgi paylaşımını artırmak için yeni işbirliği başlattı.

Sanofi, 2003'ten bu yana yürüttüğü AkademiKA-İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı kapsamında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile yeni işbirliği sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, klinik araştırmalar alanında bilgi paylaşımını, iyi klinik uygulamalar standartlarına yönelik farkındalığı artırmayı ve paydaşlar arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan işbirliğiyle, AkademiKA'nın etki alanının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar araştırmacılardan etik kurul üyelerine kadar geniş bir paydaş kitlesinin iyi klinik uygulamalar alanındaki gelişimine katkı sunan AkademiKA - İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı'nın, TÜSEB'in de katkılarıyla bilgi paylaşımı, uluslararası standartlara uyum, Türkiye'nin bu alandaki yetkin insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sanofi liderliğinde yürütülen AkademiKA-İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, klinik araştırmalar alanında Türkiye'nin en uzun soluklu eğitim platformları arasında yer alırken, program bugüne kadar Türkiye'de 78 farklı eğitim oturumuyla yaklaşık 4 bin kişiye ulaştı ve Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinden 600'den fazla katılımcıyı da kapsayan bölgesel bir yapıya dönüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı yürütülen program kapsamında, iyi klinik uygulamalar standartları, etik süreçler, araştırma tasarımı, gönüllü güvenliliği, bilimsel yayıncılık ve klinik araştırmalarda yapay zeka kullanımı gibi birçok başlık ele alınıyor.

Klinik araştırmalar, yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi, bilimsel ilerlemenin hızlanması ve hastaların yeni tedavilere erişimi açısından kritik rol oynuyor. Bu süreçlerin etik ilkeler ve uluslararası standartlarla yürütülmesi ise hem hasta güvenliliği hem de araştırma kalitesi açısından büyük önem taşıyor. TÜSEB ile başlatılan yeni işbirliğiyle AkademiKA'nın daha geniş paydaş katılımıyla büyütülmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin klinik araştırmalar alanındaki rekabet gücüne ve araştırma altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

"Program aracılığıyla klinik araştırmalar alanında kalite kültürünün gelişmesine katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, bilim dünyasında yaşanan dönüşümün, yeni tedavilerin geliştirilme süreçlerini yönetecek bilgi birikiminin, etik yaklaşımın ve insan kaynağının da sürekli güçlendirilmesini gerekli kıldığını belirtti.

Öztürk, klinik araştırmaların bugün sağlık sistemlerinin geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biri haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Klinik araştırmalar, bilimsel işbirlikleri ve inovasyon yatırımlarıyla Türkiye'yi bölgesel ölçekte daha güçlü bir araştırma ve bilim merkezine dönüştürmeyi önemsiyoruz. AkademiKA'yı da bu vizyonun önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Uzun yıllardır program aracılığıyla klinik araştırmalar alanında kalite kültürünün gelişmesine katkı sunuyoruz. TÜSEB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, bilgi paylaşımını güçlendiren, uluslararası standartlarla uyumu destekleyen ve farklı paydaşları ortak hedeflerde buluşturan yapısıyla Türkiye'nin araştırma kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak."

Sanofi Türkiye ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Umut Müren de Dünya Klinik Araştırmalar Günü'nde başlayan işbirliğinin, alandaki kararlılıklarının en güzel göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Müren, klinik araştırmaların, yenilikçi tedavilerin hastalara ulaşmasında AR-GE değer zincirinde önemli bir basamak olduğunu ve her başarılı çalışmanın, bilim dünyasına kalıcı bir katkı sunduğunun altını çizerek, "Sanofi olarak, AkademiKA gibi uzun soluklu programlarla Türkiye'nin klinik araştırma ekosistemine katkı sağlamayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu anlamlı günde TÜSEB ile bu işbirliğine başlamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sanofi ve TÜSEB'den AkademiKA İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:32
Fenerbahçe’den Sörloth bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:48:38. #7.13#
SON DAKİKA: Sanofi ve TÜSEB'den AkademiKA İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.