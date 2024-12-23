Sapanca'daki Bungalovlar Yüzde 80 Dolulukta - Son Dakika
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Ekonomi

Sapanca'daki Bungalovlar Yüzde 80 Dolulukta

Sapanca\'daki Bungalovlar Yüzde 80 Dolulukta

Sapanca'daki bungalov evler, yüksek talep ile yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

23.12.2024 13:40
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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalov evler yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

Sapanca, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçedeki bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. ilçedeki 4 bin 500'e yakın işletmelerde doluluk oranının yüzde 80'i aştığını belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, iki gecelik konaklama ücretinin 15 ila 40 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

"Talep oldukça yüksek"

Minimum iki gece konaklama imkanı olduğunu belirten Alaçam, "Sapanca'da bulunan bungalov ve villa tarzı evlere talep oldukça yüksek. Şu anda ilçe genelinde doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'e ulaştı. Bölgemizde villa ve bungalov evlerimizde 2 kişiden, 12 kişiye kadar kalabileceğiniz imkanlar mevcut ve bu çerçevede de fiyat değişiklikleri olabiliyor. Minimum iki gecelik konaklama imkanları bulunuyor. İki gecelik fiyatlarımız 15 bin liradan başlıyor ve 40 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sapanca'daki Bungalovlar Yüzde 80 Dolulukta - Son Dakika

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