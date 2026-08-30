Şaphane’nin atıl şap madeni için yeniden üretim talebi

Kütahya'da, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay, ilçeye adını veren ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan şap (alünit) madeninin yeniden ekonomiye kazandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a taleplerini ilettiklerini açıkladı.

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı İbrahim Tokyay, Bakan Kacır ile gerçekleştirdikleri görüşmede Şaphane'nin önemli doğal kaynaklarından biri olan şap madeninin yeniden işletilmesi ve ilçeye kazandırılması yönündeki taleplerini aktardıklarını belirtti.

Tokyay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a Şaphanemizin atıl duran şap madeni cevherimizin tekrar hayata geçmesi için taleplerimizi ilettik. Rabbim ilçemize hayırlı haberler, hayırlı gelişmeler göstersin inşallah" ifadelerini kullandı.

500 yıllık rezerv olduğu belirtiliyor

Tokyay'ın verdiği bilgilere göre, Şaphane ilçesine bağlı Türegün Mahallesi'nde ilçeye adını veren alünit cevheri, diğer adıyla şap madeni bulunuyor. Yaklaşık 50 yıl önce yapılan hesaplamalara göre sahada yıllık 30 bin ton üretim kapasitesiyle yaklaşık 500 yıllık rezerv bulunduğu ifade ediliyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çeşitli şekillerde çıkarılarak farklı alanlarda kullanılan şap madeni için Türegün Mahallesi'nde 1970-1974 yılları arasında bir fabrika kuruldu. Tesis, Dostel Alüminyum Kimya ve Madencilik A.Ş. tarafından 1974 yılında işletmeye alındı.

Şirketin yüzde 39'luk bölümünün SEKA'ya ait olduğu, diğer hisselerin ise Şaphane Belediyesi, şahıslar ve özel kurum ve kuruluşlar arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Farklı sanayi alanlarında kullanıldı

Tesiste alüminyum sülfatın farklı türleri, potasyum alüminyum sülfat, kristal şap ve yapı kimyasallarında kullanılan yarı mamul ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiği, ürünlerin yurt içinde satıldığı ve yurt dışına ihraç edildiği kaydedildi.

Üretilen alüminyum sülfatın, özellikle yerüstü kaynaklarından içme suyu sağlayan yerleşim yerlerinde suyun arıtılması ve ıslahında, kağıt fabrikalarında ve kimya sanayisinde kullanıldığı belirtildi. Potasyum alüminyum sülfatın ise deri, gübre, kozmetik ve biblo sanayisi gibi çeşitli sektörlerde değerlendirildiği, kristal şapın da kozmetik sanayisinde kullanıldığı ifade edildi.

2012'de üretim durdu

Tokyay'ın açıklamasına göre tesiste 2004 yılı civarında yıllık yaklaşık 25 bin ton alüminyum sülfat ve 3 bin ton civarında potasyum alüminyum sülfat üretimi gerçekleştirildi.

Tesisin daha yüksek üretim kapasitesine ulaşabilecek altyapıya ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğu belirtilirken, 2012 yılında üretim faaliyetlerine son verildi. Şirketin başka bir şirketle birleşmesiyle kapatıldığı ve üretim yapılan bölümlerin söküldüğü kaydedildi.

Günümüzde maden sahası ile fabrikanın üretim alanlarının atıl durumda bulunduğunu belirten Başkan İbrahim Tokyay, şap madeninin yeniden işletilmesinin Şaphane ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, Bakan Kacır'a iletilen taleplerden olumlu sonuç çıkmasını temenni etti.