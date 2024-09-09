Üzümler Kurutmaya Yönlendirildi

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde şaraplık (sumalık) üzüm alım fiyatlarındaki tutarsızlık üzüm üreticilerini kurutmalık üzüme yönlendirdi.

Şaraplık üzüm fiyatlarının 29 liradan 15 liraya düşmesi nedeniyle üreticiler boş alanlara üzümlerini kurutma için sermeye başladı.

Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde üzüm üreticileri şaraplık üzüm alımlarında bazen kamyonların gelmemesi bazende alım merkezlerinin kapalı olması nedeniyle traktör kasalarındaki şaraplık üzümlerini boş buldukları tarlalarda kurutmalık olarak değerlendirmeye başladı.

Üzüm üreticileri "14-15 liraya şaraplık üzüm alınıyor. Birde kamyon bekleniyor. Üzümlerin suyu römorklardan sızmaya başlıyor. Havalar sıcakken boş tarlalarda üzümlerimizi sermeye başladık. Kuru üzümde iyi para edecek. Zaten 7 numara üzümün kilosu 100 lira. Biz de kurutma tercih ettik." dedi.

Öte yandan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi ve Ziraat Odası tarafından devamlı olarak 'Açığa üzüm dökmeyin, kurutun' uyarıları yapılıyor. - MANİSA