Üzümler Kurutmaya Yönlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Üzümler Kurutmaya Yönlendirildi

Üzümler Kurutmaya Yönlendirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şaraplık üzüm alım fiyatlarının düşmesi nedeniyle üreticiler, üzümlerini kurutma için sermeye başladı. Üzüm üreticileri, düşük fiyatlar ve alım merkezlerinin kapalı olması nedeniyle boş tarlalarda üzümlerini kurutarak değerlendirmeye karar verdi.

09.09.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son günlerde şaraplık (sumalık) üzüm alım fiyatlarındaki tutarsızlık üzüm üreticilerini kurutmalık üzüme yönlendirdi.

Şaraplık üzüm fiyatlarının 29 liradan 15 liraya düşmesi nedeniyle üreticiler boş alanlara üzümlerini kurutma için sermeye başladı.

Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde üzüm üreticileri şaraplık üzüm alımlarında bazen kamyonların gelmemesi bazende alım merkezlerinin kapalı olması nedeniyle traktör kasalarındaki şaraplık üzümlerini boş buldukları tarlalarda kurutmalık olarak değerlendirmeye başladı.

Üzüm üreticileri "14-15 liraya şaraplık üzüm alınıyor. Birde kamyon bekleniyor. Üzümlerin suyu römorklardan sızmaya başlıyor. Havalar sıcakken boş tarlalarda üzümlerimizi sermeye başladık. Kuru üzümde iyi para edecek. Zaten 7 numara üzümün kilosu 100 lira. Biz de kurutma tercih ettik." dedi.

Öte yandan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi ve Ziraat Odası tarafından devamlı olarak 'Açığa üzüm dökmeyin, kurutun' uyarıları yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Ekonomi, Güncel, manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzümler Kurutmaya Yönlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Üzümler Kurutmaya Yönlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement