Sarar Mağazacılık'ta 400 İşçiyi Kapsayan Grev Başlıyor

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından Sarar Mağazacılık'ta 400 işçiyi kapsayan grev, 29 ildeki 69 mağazada yarın başlıyor. İşçiler, Türkiye'nin ünlü AVM'leri başta olmak üzere mağaza önlerinde grev çadırı kurarak grev gözcülüğü yapacak.

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından tekstil markalarından Sarar Mağazacılık'ta, 400 işçiyi kapsayan grev, 29 ildeki 69 mağazada yarın başlıyor. Öz Büro İş Sendikası'na bağlı işçiler, Türkiye'nin ünlü AVM'leri başta olmak üzere şehir bulvarlarında bulunan mağaza önlerinde grev çadırı kuracak ve grev gözcülüğü yapacak. Böylece Türkiye'de ilk kez özel sektörde bir giyim mağazası önünde grev yapılmış olacak.

Sarar Büyük Mağazacılık ile Öz Büro İş (Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası) arasında 20 Mart tarihinde başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 8. ayında işverenin ücret konusundaki tavrı nedeniyle grev kararıyla sonuçlandı. 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, sendikanın zam tekliflerine rağmen işveren, işçilerin mevcut durumlarını değiştirmeyecek bir ücret önerdi. Ayrıca, sözleşmenin ilk 6 ayı için müzakere yapılmayacağını ve geriye dönük ödeme kabul edilmeyeceğini belirterek, ücret zamlarını reddetti.

"Hak Mücadelemize Grevle Devam Edeceğiz"

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, grev kararıyla ilgili olarak Sarar Mağazacılık işçilerine şu mesajı gönderdi:

"Sendika ve çalışanlar olarak sürecin bu noktaya gelmesini biz istemedik. Toplu iş sözleşmesi imzalanamadığı için hak mücadelemize grevle devam edeceğiz. İşyerinde üyelerimize yapılan baskılar, mobbingler ve grev kapsamı dışında bırakma girişimleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazılı müracaat yapılmıştır. İşverenliğin bu süreçteki hoş olmayan tavırları, tüm çalışanları bir kez daha üzmüştür. Bütün mağazalarda belli bir plan doğrultusunda başlayacak grevimizin bizi haklarımızla buluşturmasını diliyorum. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü yasal grevimiz, tüm Sarar mağazalarına sendikamızdan grev görevlisi olarak gelecek arkadaşlarımızla birlikte başlatılacaktır. Grev süresince greve katılan üyelerimizin tüm hak edişleri sendikamızın grev fonundan karşılanacak olup herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Grev sonucunda imzalanacak sözleşmeden greve katılmayanlar yasal olarak yararlanamayacaktır."

AVM'ler, mağaza önlerinde grev eylemi

Türkiye'nin 29 ilindeki ünlü AVM'ler başta olmak üzere kentlerinde önemli bulvarlarında bulunan 69 Sarar mağazasının önünde 29 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak basın açıklamalarıyla grev başlatılacak. - ANKARA