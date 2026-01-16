Saraydüzü'ne 9 milyonluk dev yatırım: Çeltik kurutma tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
Saraydüzü'ne 9 milyonluk dev yatırım: Çeltik kurutma tesisi için imzalar atıldı

16.01.2026 16:53  Güncelleme: 16:55
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üretiminde modernizasyon sağlamak amacıyla 9 milyon TL bütçeli 'Çeltik Kurutma Tesisi Projesi' için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Proje, KUZKA tarafından yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilecek ve bölgedeki üreticilerin ürün kaybını engelleyip markalaşmayı hızlandıracak.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üretiminde modernizasyonu sağlayacak olan "Çeltik Kurutma Tesisi Projesi"nde imzalar atıldı. Törenle imzalanan 9 milyon TL bütçeli proje, bölge tarımında yeni bir dönem başlatacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yüzde 70 hibe desteğiyle hayata geçirilecek olan "Saraydüzü Çeltik Kurutma Tesisi Projesi" için protokol imza töreni düzenlendi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen törenle, üreticinin ürün kaybını engelleyecek ve markalaşmayı hızlandıracak projenin startı verildi. İmza törenine Saraydüzü Kaymakamı Fatih Rüştü Ünal, Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç katıldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, "Saraydüzü çeltik kurutma tesisi projesinin sözleşme törenini birazdan icra ediyor olacağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı kapsamında projemizi destekleyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yürütülüyor sosyal gelişmeyi Destekleme programı. Amacı da dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata katılımlarını sağlamak. Yerelde de projelendirme ve uygulama safhalarını Kalkınma Ajanslığı olarak bizler yürütüyoruz. Saraydüzü Belediye başkanımızla yaptığımız görüşmelerde ilçemizin en önemli gelir kaynağı olan Çeltikte özellikle hasat sonrasında kurutma döneminde çiftçilerimizin sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını tespit etmiştik. Kısa bir sezon içerisinde bu haset edilen çeltik ürününü kurtulması gerekiyor. Halihazırda çiftçilerimizin büyük çoğunluğu geleneksel yöntemlerle yani güneş altında yere sererek ürünlerini kurutuyorlar. Bu tabii eşit ve ölçülebilir bir seviyede bir kurutma imkanı oluşturmuyor. Bu hem verim kayıplarına hem kalitesine etki ediyor, raporuna etki ediyor. Kimi zamanda işte yağışlı havalarda hani çiftçilere bunu geri toplaması, geri sermesi gibi zahmetlere de sebebiyet veriyor. Bu anlamda hani daha modern bir yöntemle çeltiğin kurutulması üzerine bir projelendir. Çalışması gerçekleştirdik belediyemizde. Burada ilçemize kazandıracağımız çeltik kurutma tesisinde alınacak makine ekipmanlarla birlikte çiftçilerin ürünleri kurutulacak. Yaklaşık 2 saat ya da 4 saat arasında bu makinelerde kurutma işlemine tabi olacak ve istenilen yüzde 15'lik nem seviyesine düşürülecek çeltik ürünü. Bu şekilde hem çeltiğin kalitesini hem korumuş olacağız hem verimini arttırmış olacağız. Diğer taraftan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde üreticilere yönelik eğitim faaliyetleriyle bu projeyi destekliyor olacaklar. Bu projemizin ilçemize, ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Saraydüzü, Ekonomi, Yatırım, Yatırım, Çeltik, Sinop, Son Dakika

