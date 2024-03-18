Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde yıllardır dedesinden kalan ata tohumu olan kereviz ile doğal ürün alan üretici Hüseyin Karcı, kerevizlerin özellikle lezzetinden dolayı oldukça fazla ilgi gördüğünü söyledi.
Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesinde yaşayan Hüseyin Karcı adlı sebze üreticisi dedesinden kalma tohumlardan her yıl hem verimi hem de lezzeti yüksek kerevizler elde ediyor. Pazarda kerevizlerin büyüklüğüne göre tanesini 30-50 liradan satıldığını kaydeden sebze üreticisi Hüseyin Karcı, "Bizim Mahallemiz eskiden beri sebze üretimi ile hele biberleriyle ünlü birde doğal ata tohumu ile ürün almaktayız. Ancak son yıllarda birçok arkadaş üzümü seçti. Ben hem bağcılık hem de sebzecilik yapıyorum. Ata tohumlarını bir kaç yılda bir alıyorum. Pazarda ise alıcıları çok." dedi. - MANİSA
Son Dakika › Ekonomi › Sarıgöl'de Ata Tohumlu Kerevizler İlgi Görüyor - Son Dakika
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