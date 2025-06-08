Sarıgöl\'de Fırtına ve Dolu Korkuttu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve kısa süreli dolu yağışı çiftçileri korkuttu. İlçedeki bağların çoğunun kanaviçe tüllerle örtülmesi dolu zararını büyük ölçüde önledi.

Sarıgöl'de akşam saatlerinde başlayan yağmurla karışık dolu ve fırtına Sarıgöl ilçesinin Afşar, Dallas mevkii ve Sarıgöl Gavur Damları mevkiinde hafif dolu zararına neden oldu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Allah'tan dolu zararı çok fazla değil. Yok denebilecek kadar az oldu. Dolu zararının olmaması yıllardır bağlarımızda uyguladığımız dolu tül savar dediğimiz kanaviçe örtüler sayesinde oldu. Allah büyük afetlerden üreticilerimizi korusun." dedi. - MANİSA