Sarıgöl\'de Tarım İçin Umut Veren Yağışlar

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayan yağmur ve kar yağışını değerlendiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2025 yılının çiftçiler için bereketli bir yıl olacağını ifade etti.

Uzun süre yağmura hasret kalan Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hem yağmur hem de kar yağışı üreticileri sevindirdi. Yaklaşık 6 yıldır kar yağmayan ilçede yüksek kesimlerdin ve bağların karla kaplanması sonucu bir değerlendirmede bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl bol yağmurlar ve kar yağmaya başladı. Tarım alanlarımız bol suya kavuşuyor. Kar ve bol yağmurlar sayesinde toprak kış suyunu alır ve aynı zamanda barajların dolmasını neden olur. 2025 yılının bereketli olmasını tahmin etmekteyim. Bu yılın bereketli bir yılı olacağının işareti kış aylarının yağmur ve kar yağışlarının olmasından belli olur. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmayacak gibi görünüyor." dedi.

Öte yandan bazı çiftçiler yağmur sularını bağların içerisine katmak ve kışlık su ihtiyacını karşılamak için bağlarda çalışmalar başlatırken yüksek kesimlerdeki tarım alanlarında kar altında kaldı. Edinilen bilgilere göre ilçe çevresinde tüm yolların açık olduğu ifade edildi. - MANİSA