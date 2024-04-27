Sarıgöl\'de Taze Bağ Yapraklarından Salamura Yapılıyor

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze bağ yapraklarından evlerde salamura yaprak hazırlığına başlandı.

Sarıgöllü ev kadınları üzüm bağlarından sabahın erken saatlerinde topladıkları taze sultaniye üzümü yapraklarından evlerinde kışın tüketilmek için salamura yaprak hazırlığına başladı.

Beşer kiloluk bidonların içlerine ölçülü olarak konulan tuz ve su ile hazırlanan taze salamura yapraklar daha sonra kışın tüketilmesi için gölge bir yerde muhafaza altına alınıyor. Bir yandan kışlık salamura yaprak hazırlığı yapılan evlerde günü birlik taze yapraklar zeytinyağlı iç harcı hazırlanarak yaprak sarması yapılarak evlerde tüketiliyor.

"Aile ekonomisine katkı sağlıyor"

Sarıgöl ve çevresinde kadınlar tarafından toplanan taze bağ yaprakları ise yaprak alımı yapan tüccarlar tarafından kilosu 25-40 liradan alınmaya başlandı. Günlük olarak toplanan ve satılan yapraklar daha sonra yaprak salamura yapılan işletmelere gönderiliyor. Ev kadınları topladıkları taze bağ yapraklarından elde ettikleri gelirlerle aile bütçelerine de önemi bir katkı sağlıyor.

Öte yandan 5 kiloluk plastik bidonlarda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm yapraklarından hazırlanan salamura bağ yaprakları 400 TL'den satıldığı öğrenildi. - MANİSA