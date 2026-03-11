Sarıgöl\'de Üzüm Bağları Dolu Tehlikesine Karşı Korunuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, bağlarını dolu tehlikesine karşı korumak için örtü çalışmalarını hızlandırdı. İlçede kurulan ekipler, bağları dolu fileleriyle kaplayarak ürün kaybını önlemeyi amaçlıyor.

Sarıgöl Ovası'nda üzüm üreticileri, Mart ayında başlayıp Temmuz ayına kadar devam edebilen dolu riskine karşı bağlarını korumak için dolu file örtü sistemlerini kurmaya devam ediyor. Oluşturulan örtü ekipleri üreticilerin taleplerine göre sırayla bağlara giderek çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Üretici Yıldırım Helvacı, dolu file sisteminin devlet destekli krediyle kurulduğunu belirterek, "Dolu olayları bölgemizde genellikle Mart ayında başlar ve Temmuz ayına kadar devam eder. Bu nedenle bağlarımızı doluya karşı korumak için örtü sistemi kuruyoruz. Bazı üreticilerimiz hasat sonuna kadar bu örtüleri bağların üzerinde bırakarak önlemlerini sürdürüyor." dedi.

Bağlarda çalışan tarım işçisi Ramazan Karahan ise Sarıgöl Ovası'nda çok sayıda örtü ekibi kurulduğunu belirterek, "Önce bağların üzerine dolu fileleri çekiyoruz. Daha sonra Haziran ayında sıcak, kırağı ve iri yağmurlara karşı beyaz kanaviçe örtüler kullanıyoruz. Ekiplerimiz genellikle 8-10 kişiden oluşuyor ve bir günde iki ya da üç bağın örtüsünü tamamlayabiliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Sarıgöl'de yaklaşık 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 85'inin çeşitli koruyucu örtülerle kaplandığı öğrenildi. - MANİSA