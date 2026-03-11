Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tehlikesine Karşı Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tehlikesine Karşı Korunuyor

Sarıgöl\'de Üzüm Bağları Dolu Tehlikesine Karşı Korunuyor
11.03.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de üzüm üreticileri, dolu riskine karşı bağlarını korumak için örtü sistemleri kuruyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, bağlarını dolu tehlikesine karşı korumak için örtü çalışmalarını hızlandırdı. İlçede kurulan ekipler, bağları dolu fileleriyle kaplayarak ürün kaybını önlemeyi amaçlıyor.

Sarıgöl Ovası'nda üzüm üreticileri, Mart ayında başlayıp Temmuz ayına kadar devam edebilen dolu riskine karşı bağlarını korumak için dolu file örtü sistemlerini kurmaya devam ediyor. Oluşturulan örtü ekipleri üreticilerin taleplerine göre sırayla bağlara giderek çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Üretici Yıldırım Helvacı, dolu file sisteminin devlet destekli krediyle kurulduğunu belirterek, "Dolu olayları bölgemizde genellikle Mart ayında başlar ve Temmuz ayına kadar devam eder. Bu nedenle bağlarımızı doluya karşı korumak için örtü sistemi kuruyoruz. Bazı üreticilerimiz hasat sonuna kadar bu örtüleri bağların üzerinde bırakarak önlemlerini sürdürüyor." dedi.

Bağlarda çalışan tarım işçisi Ramazan Karahan ise Sarıgöl Ovası'nda çok sayıda örtü ekibi kurulduğunu belirterek, "Önce bağların üzerine dolu fileleri çekiyoruz. Daha sonra Haziran ayında sıcak, kırağı ve iri yağmurlara karşı beyaz kanaviçe örtüler kullanıyoruz. Ekiplerimiz genellikle 8-10 kişiden oluşuyor ve bir günde iki ya da üç bağın örtüsünü tamamlayabiliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Sarıgöl'de yaklaşık 113 bin dekarlık üzüm bağının yüzde 85'inin çeşitli koruyucu örtülerle kaplandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tehlikesine Karşı Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:33:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Üzüm Bağları Dolu Tehlikesine Karşı Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.