Sarıgöl'de Üzüm Bağları Doluya Karşı Korunuyor
Sarıgöl'de Üzüm Bağları Doluya Karşı Korunuyor

Sarıgöl\'de Üzüm Bağları Doluya Karşı Korunuyor
03.03.2026 17:54
Sarıgöl'de Sultaniye üzüm bağları dolu riskine karşı file sistemiyle korunmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağları, bahar ve yaz aylarında etkili olan dolu riskine karşı file sistemiyle koruma altına alınmaya başladı. Üreticiler, özellikle Nisan-Temmuz döneminde yaşanabilecek afetlere karşı şimdiden tedbir alıyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Sarıgöl ovasında sofralık Sultaniye üzüm bağlarında dolu file sistemiyle örtü çalışmaları aralıksız sürüyor. Üreticiler, her yıl özellikle ilkbahar ve yaz başında görülen dolu yağışlarının ürüne zarar vermemesi için bağlarını koruma altına alıyor.

Bölge üreticileri, dolu afetinin üzümde kalite ve verim kaybına yol açtığını belirterek, file sisteminin önemli bir güvence sağladığını ifade etti.

"1500 dekarlık alan koruma altına alınacak"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Ahmet Bayer, bu yıl yaklaşık 1500 dekarlık alanın dolu file sistemiyle korunmasının beklendiğini belirterek, rakamın daha da artabileceğini söyledi.

Bayer, sistemin beş yıl kullanım ömrü bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Çiftçiler olarak örtü maliyetinin yüzde 25'ini biz karşılıyoruz. Kalan yüzde 75'lik bölüm ise devlet bankası aracılığıyla beş yıl vadeli ödeme şartıyla destekleniyor. Bu sistem sayesinde dolu riskine karşı daha güvenli üretim yapabiliyoruz."

Sarıgöl'de 113 bin dekarlık üretim alanı

Sarıgöl ve çevresinde toplam 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığı bildirildi. Bölge ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Sultaniye üzümünde, dolu file sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte hem kalite kaybının hem de ekonomik zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Üreticiler, hava şartlarının her geçen yıl daha değişken hale geldiğini belirterek, modern koruma yöntemlerinin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi

Ekonomi

SON DAKİKA: Sarıgöl'de Üzüm Bağları Doluya Karşı Korunuyor - Son Dakika
