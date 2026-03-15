Sarıgöl\'de Üzüm Bağlarında Kış Gübresi Çalışmaları Başladı

15.03.2026 11:10
Sarıgöl'lü üreticiler, verimli bir sezon için üzüm bağlarına kışlık ve hayvan gübresi vermeye başladı.

Dünyaca ünlü Sarıgöl üzüm bağlarında üreticiler, kaliteli ve verimli bir sezon için bağlara kışlık ve hayvan gübresi vermeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü sofralık üzüm bağlarında kışlık gübreleme çalışmaları başladı.

Bağlarda budama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çubukların tellere bağlanması ve dolu filelerinin örtülmesi gibi işlemler yapılırken, üreticiler bu kez de bağlara kışlık gübre verme çalışmalarına yoğunlaştı.

Sarıgöllü üreticiler, özellikle şubat ayında etkili olan yağışların ardından bağların gelişimini desteklemek amacıyla hayvan gübresi ve çeşitli kışlık gübreler kullandıklarını belirtti. Üreticiler, "Şubat ayında bol yağış oldu. Bağlarımıza kışlık ve hayvan gübresi vererek yaz sezonunda daha verimli ürün almak istiyoruz. Hedefimiz daha kaliteli ve bol üzüm yetiştirmek. Üzüm hasadı yapılana kadar bağlardaki çalışmalarımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarıgöl'de yaklaşık 113 bin dekarlık alanda, başta Sultaniye üzümü olmak üzere toplam 9 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Bölge üzümü hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Üretim, Çevre, Son Dakika

