Sarıgöl\'de Üzüm Fiyatları 70 Liraya çıktı

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz Üzümünün yaş fiyatı ekim ayında 70 liraya dayandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, hava şartlarının iyi gitmesi ve üzüm bağlarının örtü altında olması sebebiyle yaş üzümün kilogram fiyatının 70 lirayı bulduğunu söyledi. Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığını hatırlatan Ülgen, "Üzüm bağlarımız her yıl hasat öncesinde örtüyle üzeri kapatılır. Koruma amaçlı yapılan bu uygulama hasat bitene kadar devam ettirilir. Şu anda da bağlarımızın yüzde 90'ının üzeri kapalı. Emcelli, Baharlar, Bahadırlar, Yukarıkocaklar ve Yeşiltepe Mahallerimizde örtü altı üzümlerimiz satılmak üzere bekletiliyor. Bu yıl ekim ayında örtü altında bekleyen üzümler iyi para etmeye başladı. Şu an yaş üzümün kilosu yerinde 70 lirayı gördü. Bekleyen üreticilerimiz daha yüksek fiyatla üzümünü değerlendirecektir. Üreticilerimize bir kez daha hatırlatıyoruz. Sezonun sonuna gelinmesi nedeniyle üreticilerimiz üzümlerini mutlaka peşin satsınlar. Bir mağduriyet yaşanmasını istemiyoruz" dedi. - MANİSA