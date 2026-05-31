Sarıgöl\'de Üzüm Üreticileri Bayram Sonrası Bağlara Döndü

31.05.2026 14:11
Kurban Bayramı sonrası Sarıgöl'deki üzüm üreticileri, bağ bakımına hız verdi ve yoğun çalışmalara başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kurban Bayramı'nın ardından üzüm üreticileri yeniden bağların yolunu tuttu. Salkım düzenleme, kol aralama ve bakım çalışmalarına hız veren üreticiler, kaliteli ve verimli bir sezon için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl'de Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte bağlarda çalışmalar yeniden hız kazandı. Üreticiler, üzüm bağlarında yapılması gereken bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara akın etti.

Bağlarda salkımların düzeltilmesi, üzümsüz kolların alınması ve kol aralama gibi işlemler titizlikle sürdürülürken, üreticiler kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların büyük bölümü aile bireylerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Üreticilerden Hülya Akkaya, bağların çiçek dönemini geride bıraktığını belirterek, "Araya Kurban Bayramı girdi. Bayramın ardından yeniden bağlarımızdaki çalışmalara başladık. Üzümlerimizi satana kadar bağlarımızdaki bakım ve düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye üzümü olmak üzere dokuz farklı sofralık üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin büyük bölümü yurt içi pazarın yanı sıra ihracata gönderilirken, bölgede kurutmalık üzüm üretimi de önemli bir yer tutuyor.

Üreticiler, sezon boyunca sürdürülecek bakım çalışmalarının verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

