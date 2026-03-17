Sarıgöl\'de Üzüm Üreticilerine İlaçlama Programı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticilerine yönelik çiçek öncesi ilaçlama programı açıklandı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağlarda hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru zamanlamanın önemine dikkat çekerek üreticileri bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada, bağlarda ilk ilaçlamanın gözlerin patlamaya başladığı dönemde yapılması gerektiği belirtilirken, ikinci ilaçlamanın sürgünlerin 8-10 santimetreye ulaştığı dönemde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Üçüncü ilaçlamanın sürgünlerin 20-30 santimetre olduğu süreçte, dördüncü ve son ilaçlamanın ise üzüm salkımları belirginleşmeden önce yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan, bağlarda kullanılacak bitki koruma ürünlerinin mutlaka reçeteli olarak temin edilmesi gerektiği hatırlatılarak, bilinçsiz ilaç kullanımının hem verimi hem de ürün kalitesini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sosyal medya ve afişler aracılığıyla sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA