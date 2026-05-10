Sarıkamış\'ta Tarım Arazileri Dronla Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ekim yapılan tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kışın uzun ve çetin geçtiği ilçelerden Sarıkamış'ta, tarım arazilerine tohumların ekimi yapıldı.
Bu yıl çetin geçen kış şartları nedeniyle tarım aletleri arazilere geç indi. Karla kaplanan dağların arasında traktörlerle sürümü yapılan tarım arazileri farklı renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Çeşitli şekillere bürünen tarlalar, dronla görüntülendi.
