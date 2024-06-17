Ekonomi

Edirne'nin gözde tatil yerlerinden olan Saros Körfezi, Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı.

Ege Denizi'nin kıyısında bulunan Saros Körfezi, Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Binlerce tatilcinin akın ettiği Erikli, Mecidiye ve Yayla sahillerinde sürücüler araçlarını park etmeye yer bulamazken, araç trafiği kilitlendi.

Gökçetepe köyündeki tabiat parkına giden vatandaşlar nedeniyle burada uzun araç kuyruğu oluştu. Kumsala inen vatandaşlar ise şemsiye açacak yer bulmakta güçlük çekti. Sahillere giden yollardaki araç trafiğinin devam etmesi, bölgedeki tatilci sayısının 100 bine ulaşabileceği belirtiliyor. - EDİRNE