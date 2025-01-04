Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişi - Son Dakika
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Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişi

Sarp Sınır Kapısı\'nda Rekor Tır Geçişi

Aralıkta Sarp Sınır Kapısı'ndan 37 bin 615 tır geçti; günlük en yüksek seviyeye ulaşıldı.

04.01.2025 17:48
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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan aralıkta 37 bin 615 tır geçiş yaptı.

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Kafkaslara açılan en büyük kara kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda yıl sonunda artan ihracat ve transit geçişler nedeniyle tır yoğunluğu yaşandı.

Aralıkta sınır kapısından çıkış yönünde 22 bin 24, giriş yönünde ise 15 bin 591 tır olmak üzere 37 bin 615 tıra geçiş işlemi yapıldı.

Aralıkta günlük ortalama çıkış yönünde 710, giriş yönünde de 503'e ulaşan tır geçiş sayısı rekor olarak kayıtlara geçti.

25 Aralık ise çıkış yönünde 876, girişte de 554 olmak üzere 1430 tır geçişi ile Sarp Sınır Kapısı'nın faaliyete alındığı 1988'den itibaren günlük en fazla tır geçişinin yaşandığı tarih oldu.

2024 tır geçişleri bir önceki yıl ile kıyaslandığında çıkış yönünde yüzde 5,5, giriş yönünde yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişi - Son Dakika

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