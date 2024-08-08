Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Yaşanıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan kanun ile yurt dışına çıkış harcının 500 TL'ye çıkarılması üzerine Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.

08.08.2024 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor

ARTVİN - Resmi Gazete'de yayınlanan kanun ile yurt dışına çıkış harcının 500 TL'ye çıkarılması üzerine Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.

2 Ağustos 2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 no'lu kanun ile yurt dışına çıkış harcının yüzde 233 oranında artırılarak 500 TL'ye çıkarılması Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Harç artışından etkilenmek istemeyen birçok vatandaş, Sarp Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tatilciler ve iş seyahati planlayan kişilerin yoğunluğu, sınır kapısındaki trafiği daha da artırdı.

Sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle Türkiye ve Gürcistan kapılarında uzun yaya kuyrukları oluştu. Vatandaşlar, otobüs ve özel araçlarla bölgeye geldikten sonra yaya olarak geçiş yapmaya çalışırken, yurt dışı çıkış harcının 12 Ağustos Pazartesi itibariyle 500 lira olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement