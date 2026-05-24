Sarsılmaz'ın silahlı robotu SARBOT L1, EFES-2026'da sergilendi

Türk savunma sanayisi şirketi Sarsılmaz, ürünleriyle "EFES-2026 Tatbikatı"nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "EFES-2026 Tatbikatı" kapsamında, Sarsılmaz Grup şirketlerinden LA2 Dynamics tarafından geliştirilen silahlı robot "SARBOT L1" sergilendi.

Robot, hareket kabiliyeti, uzaktan komuta altyapısı ve entegre silah sistemleriyle öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata yaptığı ziyaret sırasında robotu inceledi ve imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı robotu 'SARBOT L1' platformumuzu incelemesi ve imzasıyla onurlandırması, bizim için tarihi bir gurur vesilesi olmuştur. Yerli ve milli savunma teknolojileri alanında ülkemizin hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı pekiştiren bu ziyaretin, sektörümüz adına da önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsızlık vizyonuna katkı sunan, yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme hedefi doğrultusunda çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Aliş, şunları kaydetti:

"EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleşen ziyaret, Sarsılmaz'ın yeni nesil savunma teknolojileri alanındaki mühendislik çalışmalarına verilen desteği bir kez daha ortaya koydu. Bu güçlü destek, şirketin ileri teknolojiye dayalı projelerine duyulan güveni pekiştirirken, yerli ve milli kabiliyetlerin daha da geliştirilmesi, yeni platformların hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin stratejik savunma hedeflerine katkı sunulması yolunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Sarsılmaz, sahip olduğu mühendislik birikimi, entegre üretim kabiliyeti ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknoloji odaklı ilerleyişine katkı sunmayı sürdürecek."